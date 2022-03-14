CHP’li Alban: Giderayak Göcek Koylarını yağmalıyorlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca Muğla’nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'ndeki 4 koya mapa, tonoz ve şamandıralama sistemi ve bunların işletilmesi ile ilgili açılan ihaleye tepki gösteren CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban ihalenin iptal edilmesini istedi. Alban, "Giderayak para eden ne varsa yağmalıyorlar" dedi.

Mustafa SARIİPEK

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi’ndeki Boynuzbükü, Osmanağa, Günlük ve İnceburun koylarına mapa, tonoz ve şamandıralama sistemi ve bunların işletilmesi ile ilgili açılan ihaleye CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban tepki gösterdi.

Alban, “acilen ihalenin iptal edilmesi gerekiyor. AKP iktidarı merkez bankasının kasasını boşalttı. Para kalmayınca yandaşlar gözünü Ege kıyılarına dikti. Seçimlerde gideceklerini anlayınca yağma ve talan girişiminde bulunuyorlar. Giderayak para eden ne varsa yağmalıyorlar. Bu yaptıklarının hesabı yargı önünde sorulacak” dedi.

Bölge halkı, meslek kuruluşları ve çevreci demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri yaptıkları açıklamalarda, yapılacak ihalede kamu yararı bulunmadığını ifade ettiler. Ücretsiz olarak halkın kullanımında bulunan yerlerin, yandaşlara peşkeş çekildiği öne sürülen açıklamalara Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) başta olmak üzere, 19 meslek ve demokratik kitle örgütü destek verdi.

ZEYTİNLİKLER, KIYILAR, DENİZ, ORMAN HEPSİ TEHDİT ALTINDA

Alban, halkın yoksulluk içinde geçim mücadelesi verdiğini, ağır şartlar altında ayakta durmaya çalıştığı günlerde AKP iktidarının ekonomik sorunlara çözüm üreteceğine, yandaşlarına yeni rant kapılara açmakla meşgul olduğunu söyledi. CHP'li Alban, Muğla başta olmak üzere Ege ve Akdeniz kıyılarının tehdit altında olduğunu ifade ederek, “Zeytinlik alanların maden şirketlerine açılmasının ardından, Göcek'teki bu ihaleyle birlikte yağma girişimi artıyor. Yargı yoluyla ihalenin iptal edilmesi için girişimde bulunacağız” dedi.

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