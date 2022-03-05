CHP’li Alban: “Ukrayna Rusya ile tabiat ise AKP ile savaşıyor”

CHP Muğla milletvekili Mürsel Alban, doğal sit alanlarını yapılaşmaya ve kullanıma açan yönetmeliğe sert tepki göstererek, “Ukrayna Rusya’ya karşı mücadele ederken ülkemiz tabiatı; zeytin ağaçlarından ormanlara, kıyılardan doğal sit alanlarına kadar AKP ile savaşıyor” dedi.

Mustafa SARIİPEK

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CHP Muğla milletvekili Mürsel Alban, AKP iktidarının ülkenin doğasına, toprağına, suyuna, zeytinine savaş açmış durumda olduğunu belirterek “Ukrayna Rusya'ya karşı mücadele ederken ülkemiz tabiatı; zeytin ağaçlarından ormanlara, kıyılardan doğal sit alanlarına kadar AKP ile savaşıyor. AKP iktidarı gözü dönmüş şekilde doğaya, tabiata saldırıyor” diye konuştu.

BAKANLIK İZİN VERDİ

5 Mart tarihli Resmi Gazete’de, Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. SİT alanlarına ilişkin koruma usullerini belirleyen yönetmelik kapsamında yapılan değişikliklere göre bakanlık sit alanlarında elektrik hatlarına, barajlara ve enerji santrallerine izin verdi. Bu alanlarda hayvancılık, balıkçılık, bitki yetiştiriciliği gibi pek çok faaliyet sit alanlarında yapılabilir hale getirildi.

Yönetmelik kapsamında yapılan değişiklilerin doğal sit alanlarını korumak yerine yandaşa peşkeş için kullanıma açıldığını öne süren Alban, “Önce MUÇEV denen şirketle birlikte kıyılar yandaşa verildi. Sonra zeytinlikleri yandaş maden şirketlerine açtılar, şimdi de sıra doğal sit alanlarına sıra geldi. AKP gider ayak talan ediyor, yağmalıyor” dedi.

“YAĞMA VE TALANA İZİN VERMEYECEĞİZ”



“Doğal sit alanlarının bir enerji santraline ya da entegre tesisin kullanımına açılmasının mantığı nedir? diye soran CHP'li Alban, özellikle 1. Derece sit alanlarında kesin yapılaşma yasağı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Düzenleme hukuka aykırı. Yönetmelikte geçtiğimiz yıl da değişiklik yapıldı ve bu değişiklikler hakkında dava hala sürüyor. Hukuk ve adalet önünde doğayı savunacağız, bir olup bitti karşısında yağma ve talana izin vermeyeceğiz.”

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