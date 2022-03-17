CHP’li Başarır: Ucube sistemin kanunsuz bakanları

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin, “Gerekirse bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var” açıklamasına sert bir dille yanıt verdi. Başarır, “Ucube sistemin kanunsuz bakanları” değerlendirmesinde bulundu.

Ali Ekber ŞEN

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, yatırımcılara zorluk çıkaranın bürokrasi olduğunu belirterek, ‘Gerekirse bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var' diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati üzerinden iktidarı sert bir dille eleştirdi. Başarır, “Ucube sistemin kanunsuz bakanları!” dedi.

Başarır, “Yabancı yatırımcıyı ülkeye çekeceksen hukuk güvenliği, hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerini egemen kılacaksın. Bürokrasiyi alaşağı etmek ne demek? Bu ucube sistem zaten bürokrasiyi alaşağı etti, darmadağın etti. Devlette hiyerarşi, liyakat ortadan kalktı. Bu ülkenin tamamen saraya bağlı yargıçları, işlevini yitirmiş bir parlamentosu, AKP'nin bir il başkanı, ilçe başkanı gibi davranan kaymakam ve valileri var. Bürokrasi zaten kalmadı. Bu ülkenin bir bakanı siz gelin biz bürokrasiyi yani yasayı, anayasayı bir kenara bırakırız diyorsa biz artık sözün bittiği yerdeyizdir” diye konuştu.

“ŞİRKET DEĞİL, DEVLET YÖNETİYORSUNUZ AMA ONU DA BECEREMİYORSUNUZ!”

Bürokrasinin kırtasiyecilik anlamı taşımadığını belirten CHP'li Başarır, şunları söyledi:

“Neo-liberal politikalar çerçevesinde ülkeyi şirket gibi yönetme anlayışı bu ülkeyi bu noktaya getirmiştir. Bürokrasi devletin tam olarak kendisidir. Bürokrasi hantallık değildir, bürokrasi yöntemli bir iş bölümü çerçevesinde kanuna, anayasa uygunluğun teminatıdır.

Bir bürokratın yetişmesi için devlet, senelerce bürokratını eğitir, sistemi öğretir. Eğer ki ülkeye yabancı yatırımcı çekmek istiyorsanız hukukun temel ilkelerini uygulamanız gerekmektedir. Mevzuatı değiştirmek, bürokrasiyi alaşağı etmek iş bilmezliktir. Siz şirket değil, devlet yönetiyorsunuz ama onu da beceremiyorsunuz!”

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