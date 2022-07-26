CHP’li Başarır’dan Bakan Karaismailoğlu’na: Açıklamazsan, elimiz yakanda olacak

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Basın Toplantı odasında Ulaştırma Bakanı’na Sabiha Gökçen ve İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili yanıtlamasını istediği sorular yöneltti.

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sabiha Gökçen ve İstanbul Yeni Havalimanı'nda yaşanan rezaletleri daha önceden açıkladıklarını ifade eden CHP'li Başarır, “Şimdi buradan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na birkaç soru soracağım. Vicdanı varsa diyeceğim ki vicdanı yok ama bir parça yüzü kızarıyorsa bu sorulara cevap vermeli” dedi.

İPTAL EDİLEN İHALEYLE İLGİLİ DANIŞTAY'A GİTTİN Mİ?

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. Pisti yapılırken TEM bağlantı yolu ve tünellere zarar verildiği için 18 Ağustos 2021 tarihinde bir ihale yapıldığını ve bu ihalenin sipariş usulü olan Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesiyle 779 milyon TL'ye yapıldığını dile getiren CHP'li Başarır, şöyle konuştu:

“İhaleyi MET_GÜN, İSPA ortaklığı alıyor. İSPA, Kalyon İnşaat'ın alt şirketi, yönetim kurulu Kalyoncu ailesinden oluşuyor. Bir de bakıyoruz SARKA Madencilik diye bir şirket çıkıyor 21/b ile yapılan ihalede rekabet koşulları oluşmadığı gerekçesiyle bu ihaleyi iptal ettiriyor.

Peki SARKA kim? Marmara Otoyolu yapımında Cengiz İnşaatın alt taşeronu. Ne tesadüftür ki sürekli 21/b ile ihale alan Cengiz İnşaat alt taşeronuna 21/b'den bu ihaleyi iptal ettiriyor. Bakana soruyorum; iptal edilen ihaleyle ilgili Danıştay'a gittin mi?”

İHALE VERDİĞİNİZ BU ŞİRKETE EL KOYDUNUZ MU?

Daha büyük rezaletin ise iptal edilen bu ihalenin Demir Yumruk Operasyonu ile el konulan Teknomel Yapı A.Ş le birlikte iki şirkete verildiğinin iddia edildiğini ifade eden CHP'li Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kim bu şirket ? Teknomel Yapı A.Ş. Yeni sermaye artırımına gitmiş bir şirket. Peki ihaleyi ne kadara alıyor 2 milyar 700 milyon TL'ye alıyor. Şimdi Sayın Bakan'a en önemli soruyu soruyorum. İhale verdiğiniz bu şirkete el koydunuz mu?

Ben bunu 15 gün önce açıkladım. Dün bir gazetenin köşe yazarı yazdı. İhaleyi verdiği şirket Demir yumruk operasyonunda ki biliyorsunuz bu operasyonla yaklaşık 50 şirkete devlet el koydu.

Erol Evcil dahil birçok kişi tutuklandı. Neydi suçları? Devleti dolandırmak, naylon fatura, sahtecilik gibi suçlardı. Bu ihale verdiğiniz şirkete el koydunuz mu? EKAP'ta bu ihaleyi neden açıklamadınız?

Çünkü utanıyorsun. Çünkü bu kadar yüksek miktarda 21/b ile ihale verdiğin bir şirkete devleti dolandırmaktan el konulmuş. Kim koymuş? Devlet koymuş.

O zaman Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ihaleyi bu şirkete verdiğine göre ve devlette bu şirkete bu suçlarla el koyduğuna göre bu tamiratı Sayın Bakan sen yapacaksın”

UZLAŞMA PROTOKOLÜ HAZIRLANIYOR, BUNDAN KİMSENİN HABERİ YOK

İGA'nin işletmesi olduğu İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki pistin kod farkından dolayı Cengiz ve Kalyon İnşaattan oluşan İGA'nın yaklaşık 1 milyar 300 milyon Euro'yu cebine koyduğunu ifade eden CHP'li Başarır, şunları dile getirdi:

“İGA'nın ödemesi gereken 2019-2020-2021 yılının kira bedelleri olan 1 milyar 200 milyar Euro'yu ertelediniz. Pist 600 metre kısa yapıldı bu maliyet farkını İGA'dan almadınız. Pist yapımında kullanılan dolgu malzemesinden dolayı devletin kaybı da 1 milyar Euro'nun üzerinde.

Toplam yaklaşık 4 milyar Euro'nun üzerinde kayıp bir para. İşte elimize geçen bir protokol taslağı. Bu protokol DHMİ ile İGA arasında yapılıyor, uzlaşılıyor. Buradan sayın Bakan'a soruyorum; bu uzlaşmada 4 milyar Euro'yu alacak mısın? Yoksa bu 4 milyar Euro'yu anlaşma, uzlaşma adı altında bu adamlara tekrar verecek misin?

Bu olacak şey değil. 4 milyar Euro gibi devletin kaybı var, bunla ilgili uzlaşma protokolü hazırlanıyor, bundan kimsenin haberi yok. Ama protokolün içeriğine baktığın zaman bu paraların, eksikliklerin hepsi unutuluyor. Yapılan usulsüzlüklerin üzeri örtülüyor”

UZLAŞMA PROTOKOLU DOĞRU MU? AÇIKLA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na bir sorusunun daha olduğunu söyleyen CHP'li Başarır, “İstanbul Yeni Havalimanı'nın 2019-2020-2021 kiralarını, yaklaşık 20 milyar TL'yi erteledin almadın. Şimdi duyuyoruz ki 2022 kirasını da ertelemişsin. Doğru mu? Açıkla. Çıkıyorsunuz rekor kırdık diyorsunuz, rekor yolcu geliyor diyorsunuz.

Cumhurbaşkanı da siz de bununla övünüyorsunuz. Niye İGA'dan paramızı almıyorsunuz? Sayın Bakan Teknomel Yapı denen bu şirkete ihaleyi verdin mi? Açıkla. Bu uzlaşma protokolü doğru mu? Açıkla. Devletin buradaki zararı nedir? Açıkla. Açıklamazsan, elimiz yakanda olacak. Bunun hesabını ver” dedi.