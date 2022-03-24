CHP’li başkan: İmar talanı AKP’li belediye başkanları döneminde oldu

Bursa'nın Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz, ilçedeki imar talanı tartışmasını bitirecek açıklamalarda bulundu. Türkyılmaz, göreve geldiği 2014 yılından bu yana bir karış toprağın dahi imara açılmadığını, Mudanya’yı talana açan imar planı değişikliklerinin geçmiş dönem AKP’li belediye başkanları ve meclis üyeleri tarafından yapıldığını belirterek, “Rant çevreleri yine duvara tosladı. Plan değişikliklerinin altından yine AKP çıktı. Bu kumaş leke tutmaz” dedi.

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Bursa Mudanya Belediye Başkanı CHP’li Hayri Türkyılmaz, ilçedeki imar talanı tartışmalarına belgeler ile karşılık verdi.

“AKP’Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI TARAFINDAN YAPILDI”

Mudanya'da geçmiş dönem belediye yönetimlerince imara açılarak inşaat izni verilen zeytinlik alanların kendi döneminde imara açıldığı yönündeki yalan haberlerle ilgili basın açıklaması yapan Türkyılmaz, “Göreve geldiği 2014 yılından bu yana Mudanya'da bir karış toprağın dahi imara açılmadığını, Mudanya'yı talana açan imar planı değişikliklerinin geçmiş dönem AKP'li belediye başkanları ve meclis üyeleri tarafından yapıldığını söyledi.

BELGELER İLE KONUŞTU: YİNE DUVARA TOSLADILAR

Cumhuriyet Halk Partisi Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç’un katılımıyla Mudanya İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği “Zeytinime Dokunma” basın açıklaması sonrasında havuz medyası tarafından bilinçli olarak hedef alındığını belirten Türkyılmaz, belgelerle konuştu.

Mudanya'daki zeytinliklerin 2003 yılında imara açıldığını belirten Türkyılmaz, “Yine duvara tosladılar. Plan değişikliklerinin altından yine AKP çıktı. Bu planları yapan Mudanya Belediyesi meclis üyeleri değil, bizden önceki dönemin AKP'li ilçe ve büyükşehir belediye başkanı ile belediye meclis üyeleridir.

Güneş balçıkla sıvanmaz, bu kumaş leke tutmaz. Bunu herkes biliyor. Bu konu yargıya götürüldü. Haberi yapanlar kurum dahil hepsine davalar açılıyor. Biz bugüne kadar bırakın bir ağacı yok etmeyi, o ağacın dalının kırılmasına dahi tahammül edemedik. Bizim Mudanya'ya sözümüz var.

Doğru neyse bugüne kadar onu yaptık. Bu yoldan bizi kimse çeviremeyecek. Rant çevreleri yine duvara tosladı. Plan değişikliklerinin altından yine AKP çıktı. Bu kumaş leke tutmaz” dedi.

SORUŞTURMA KONUSU: AKP'Lİ YÖNETİMLERİN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ

İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni verdiği dosyada zeytinlikleri vasıf değişikliği yapılarak arsaya çevirmek ve mahkeme kararını hiçe sayarak konut izni vermekle suçlananın kendisi değil, geçmiş dönem belediye başkanları olduğunu hatırlatan Türkyılmaz, şöyle konuştu:

“İçişleri Bakanlığı tarafından 627 dosyanın incelenmesi sonucunda asılsız iddia ve haberlerde yer alan zeytin arazileriyle ilgili şu anki belediye yönetiminin bir ilgisinin olmadığı Danıştay'a yapmış olduğumuz itirazın kabul görmesiyle kanıtlanmıştır.

Herkesin bildiği gibi 5000'lik planlar Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılır. İlçe belediyesi de 1000'lik planları uygular. Biz, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 1/ 5000 Ölçekli plana uygun olarak plan revizyon çalışmaları gerçekleştiririz. 2018 yılında açılan soruşturmaya içerisinde yalnızca 5 tane dosya bizim dönemimizle ilgili.

Bademli Mürsel Mahallesi'nde daha önceki süreçte bir vatandaş uğradığı mağduriyet sonucu yargıya gitmiş, mahkeme tarafından haklı bulunmuş ve yapılan imar planı değişikliği sonucunda mağdur olduğuna karar verilmiş. Yargı kararını uygulamışız.

Bir diğer konu Ülkü mahallesi imar planları. Planları yapıldı, tüm görüşler ve onaylar alındı. Teknik olarak da uygun bir plan hazırlandı. Yine aynı şekilde Aydınpınar'da imar planları daha önce hazırlanmış, aynı şekilde teknik heyetin verdiği raporlar doğrultusunda yeni bir imar alanı açmadan planlar yapılmıştır.

Bu üç plan değişikliğiyle alakalı söz konusu yere bir karış beton dökülmemiş. Yine Güzelyalı ve Çağrışan Göynüklü planlarıyla ilgili de idaremizin bir hatası bulunmamıştır.”

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