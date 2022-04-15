CHP’li başkan isyan etti: Hizmet etmek istemiyorsan bırak biz yapalım

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki ana arterlerde, trafik sorunundan otoparka pek çok alandaki hizmet görevini yapmadığını belirten, Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz, “Yapamıyorsanız yetki verin, Girit sokaklarını nasıl yenilemişsek, ana caddeleri de biz yapalım” dedi.

Halil ATAŞ

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Girit Sokağı adıyla anılan; Mütareke, Şükrüçavuş, Halitpaşa mahalleleri ile 12 Eylül, Fevzipaşa, Mustafakemalpaşa caddeleri ve bağlantılı sokaklarında yol üstü zemin kaplama projesini tamamlayan Mudanya Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan ana arterlerdeki yol ve kaldırımların yenilemek için Büyükşehir Belediyesi'nden yetki istedi.

“YAPMIYORSANIZ BİZ YAPALIM”

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya'da trafik sorunundan otoparka pek çok alanda hizmet engeli yaratan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların taleplerini karşılamıyor. Yapamıyorsanız yetki verin, Girit sokaklarını nasıl yenilemişsek, ana caddeleri de biz yapalım” dedi.

“‘YAPARIZ’ DEDİLER, YAPAMADILAR!”

Mütareke, Hasanbey, Şükrüçavuş, Halitpaşa Mahalleri ve 12 Eylül, Fevzipaşa, Mustafakemalpaşa Caddeleri ile bağlantı sokakları yol üst zemin kaplama projesi kapsamında kırma granit ve bazalt taş kullanılarak yenileme çalışması yaptıklarını kaydeden Türkyılmaz, şunları söyledi:

* Sorumluluğu Büyükşehir'de olan Mustafakemalpaşa Caddesi'ndeki tretuvarlarda bozulmalar ve çökmelerin olduğunu belirttik.

* Uygulamanın bir bütünlük göstermesi açısından diğer alanlarla birlikte bu ana caddeyi de yenilemek üzere Büyükşehir'den Mart 2021'de yetki talep ettik.

* Ancak Sirkülasyon Planı çalışmaları kapsamında kendileri bir düzenleme yapacağından talebimizi uygun görmedikleri yönünde yanıt verdiler.

* 7 kez yazışma yaptık, yetki istedik. Ya yapsınlar ya da bize versinler. Biz olması gerektiği gibi Mudanyalı hemşehrilerimin hizmetine sunarız.