CHP’li Seçer: Provokasyonlara, saldırılara karşı uyanık olacağız

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, düzenlenen bir ödül töreninde yaptığı konuşma ile kendilerine yönelik algı operasyonlarına dikkat çekti. Seçer, “Provokasyonlara, tezgahlara, saldırılara karşı uyanık olacağız; gaflet ve delalet içerisinde olmayacağız” dedi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Vahap Seçer, katıldığı bir ödül töreninde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Polis evine yönelik terör saldırısı ile ilişkilendirilmek istenmelerine tepkisini her ortamda gösteren Başkan Seçer, bunu sürdürdü. Seçer, “Provokasyonlara, tezgahlara, saldırılara karşı uyanık olacağız; gaflet ve delalet içerisinde olmayacağız” dedi.

CHP'li Seçer, iş insanlarına seslenirken, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, iş insanlarımızın belediye bürokrasisi ile ilgili hangi talebi olursa olsun; eğer bir engelleme, bir geciktirme olayıyla karşılaşırsanız, Başkanınız Taş Bina'dadır. Bizim size gönlümüz de açık, kapımız da açık” diye konuştu.

Siyasi platformlarda gerekli yerlere gerekli mesajları verecek yürekte ve birikimde olduklarını kaydeden Başkan Seçer, “Kentimiz maalesef, merkezi bütçeden hak ettiği kadar yararlanamıyor. Mersin dışından gelip, siyasi makam elde edenlerin değil; bu bölgeyi bilen ve sizin içinizden çıkan temsilcilerin Ankara’da hakkımızı savunması lazım” ifadelerinde bulundu.





“MERSİN ÜLKE EKONOMİSİNE ÇOK BÜYÜK KATKISI OLAN BİR ŞEHİR”

Başkan Seçer, Mersin'in değerli bir ekonomisi olduğundan söz ederken, şunları söyle devam etti:

“Mersin Belediyesi'nin durumu çok iyi. Çünkü çalışıyorsunuz. Ürün geliyor, dünyanın her tarafından ithalat yapılıyor, Gümrük Vergisi ödeniyor. Yurt dışına ihraç malları gidiyor, Gümrüğe tabiyse Gümrük Vergisi ödeniyor. 1. sırada Gümrük vergileri geliyor.

İşletmelerimizin, sanayinin, ticaretin kentimize sağladığı katkı da çok önemli bir yer tutuyor. Bu söylediklerim, Mersin'in ekonomik konjonktürünün aslında bir tespiti. Burası ticaret kentidir. Mersin limanla kurulmuş bir kent, limanla büyümüş bir kent. Bu liman herkesin. 2005'te özelleştirilmiş, ama halkın limanı.

Demek ki biz dünyanın her tarafına giden ya da gelen vergilerden önemli bir kaynak sağlıyorsak, mutlaka ana konteyner limanını tabi, tahliye, ihraç, ithal, transit, bütün dökme konteyner yüklerin Mersin'den işlem görmesi için, bu yatırımın gerçekleşmesi için avazımızın çıktığı kadar bağırma zorunluluğumuz vardır. Bunu siyasetçilerden de isteme zorunluluğumuz var.”

“KENTİMİZ MERKEZİ BÜTÇEDEN HAK ETTİĞİ KADAR YARARLANAMIYOR”

Siyaset ve yatırımın Ankara'dan şekillendiğini vurgulayan Başkan Seçer, bu konuda şu görüşlere yer verdi:

“Mersin çok vergi ödüyor, ama yatırım konusunda 23. sırada, 24. sırada yer alıyor. Mersin'in yatırım konusunda daha yukarılara çıkması için 13 milletvekili var. Onlar Ankara'da, yerel siyasetçiler ise burada vazifesini yapmak zorundadır. Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya gibi şehirler, parlamentoda bütün siyasi partileri temsil eden milletvekillerinin işbirliği yapması sonucu büyüdü.

Mersin'de Karayollarına ait kaç tane köprülü kavşak görüyorsunuz? 1 tane Akbelen Mezarlığı'nın üstünde var. Onun dışındakiler, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı köprülü kavşaklar. Lütfen bir Gaziantep'e, bir Konya'ya, bir Kayseri'ye gidin ve bakın. Hep Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları gibi merkezi bütçeye sahip kurumlar buralarda yatırım yapmış. Sen neredesin Mersin? Ortada yoksun.”

“SİZİN İÇİNİZDEN ÇIKAN TEMSİLCİLERİN ANKARA’DA HAKKIMIZI SAVUNMASI LAZIM”

Halkın içinden çıkan temsilcilerin Ankara’da halkın hakkını savunması gerektiğine değinen Başkan Seçer, şunları söyledi:

“Buraya Mersin dışından gelip siyasi makam elde edenlerin değil; bu bölgeyi bilen, bu bölgeyi tanıyan, sizin içinizden çıkan, halkın içinden çıkan temsilcilerin Ankara’da bizim hakkımızı savunması lazım. Mersin Büyükşehir Belediyesi, mali disiplini sağlamış ve gelecek yıl üzerine yüzde 60, yüzde 70 daha koymayı hedefleyen bir belediye. Mersin her gün daha çok büyüyecek.

Her gün yeni bulvarlar açılacak, yeni yollar yapılacak, yeni yatırımlar gerçekleştireceğiz. Bundan endişeniz olmasın. Mersin ne kadar güçlenirse, işleriniz o kadar büyüyecektir. Mersin zamanla büyüdü ve büyüdükçe de vergi sıralamasında yükseldi. Kısacası refah varsa huzur var, kardeşlik var, kültür var, sanat var, eğitim var, her şeyin en güzeli var.

Eğer refah yoksa şu anda Mersin'de, Adana'da olduğu gibi gelir dağılımında adaletsizlik varsa; kimsenin malını, mülkünü gün gelir kimse koruyamaz.”

Başkan Seçer, konuşmasının ardından altın sponsorlara plaketlerini takdim etti.

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