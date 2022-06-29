CHP’li başkandan siyanür uyarısı: Keban Baraj Gölü tehlikede

Elazığ’ın Keban ilçesinde içme sularına siyanür bulaştığı iddiaları üzerine Keban Baraj Gölü'nde incelemelerde bulunan CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran yaptığı açıklamada, “Siyanür tehlikesi bu şekilde devam ederse Keban’da bugün olmadı ama yarın olmayacağı anlamına gelmez” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni’nde kullanılan siyanürün borunun patlaması sonucu atık havuzundan sızarak Fırat Nehri ve İliç Barajı’na karıştığı ortaya çıkmıştı. Elazığ'ın Keban ilçesinde içme sularına siyanür bulaştığı iddiaları üzerine CHP Elazığ İl Örgütü Keban nehrinde inceleme yaptı.

İlçenin içme sularının siyanür karıştığına dair iddialarla ilişkin CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran, Keban Belediye Başkanı AKP'li Fethiye Atlı'yla görüştü. Atlı'nın sularda herhangi bir sorun olmadığı söylediğini belirten Duran, Bu kontrollerin bütün doğal kaynaklara ve barajlara yapılmasını bekliyoruz diye kaydetti.

“SİYANÜR AKMAYA DEVAM EDERSE KEBAN BARAJI TEHLİKEDE”

Keban Barajı’nın olduğu bölgede açıklama yapan Duran sözlerini şöyle sürdürdü:

* Biz öncelikle Keban ilçemizde Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Kendisi ziyarette ilk haber alındığından itibaren günde 3 defa ve her gün suların kontrol edildiğini henüz Keban için bir tehlike olmadığından bahsetti. Konuyla ilgili hassasiyetinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum.

* Devamında yalnız sadece Keban ilçesinin şebekesinde suyla ilgili bir problem olmadığı açıkça ortada. Bu daha büyük sorunlar açacak çünkü ortada nehre akan bir siyanür var. Bu çevreye ve insana karşı büyük bir tehlike. Bu kontrollerin bütün doğal kaynaklara ve barajlara yapılmasını bekliyoruz. Sizde bilirsiniz ki biz ilk günden beri siyanürle altın aranmasına karşıyız.

* Ne kadar haklı olduğumuz bugün bir daha ortaya çıktı. Siyanür bu şekilde akmaya devam ederse Keban baraj gölü tehlikede. Keban'da bugün olmadı ama yarın olmayacağı anlamına gelmez. Bu işte daha dikkatli, profesyonel ve ciddiyetle yapılması gerekiyor. Burada bir ciddiyetsizlik olduğu ortada çünkü bu kadar riskli olan bir işletmenin bu şekilde hata yapıp bir tehlikeye sebep olması çok affedilir bir durum değil.

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