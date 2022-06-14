CHP’li belediye, AKP’li başkandan kalan lokum ve işçi borçlarını ödedi

2019 seçimlerinde AKP'li başkandan yönetimi 50 milyon liralık borçla devralan CHP'li Eskişehir Alpu Belediyesi borçları ödemeye devam ediyor. Borcun içerisinde en dikkat çekeni 10 bin liralık lokum borcu idi. Şu ana kadar lokum borcu dahil 50 milyon liralık borcun yarısı ödenirken son olarak 2015 yılından beri belediyeden alacaklı olan 128 belediye işçisine 4 milyon liralık ödeme yapıldı.

Kemal ATLAN

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AKP’li başkandan belediyeyi büyük bir borçla devir alan CHP’li Eskişehir Alpu Belediyesi, halen borç ödüyor.

BELEDİYE BİNASINA ASTIĞI PANKARTLA BORÇLARI SIRALAMIŞTI

31 Mart 2019 seçimlerinde, AKP'li eski başkan Rafet Demirtaş’ın belediyenin 4 milyon 700 bin lira borcu olduğunu söyleyerek devrettiği Eskişehir Alpu Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Gürbüz Güller, başkanlık koltuğuna oturduğunda 50 milyon liralık bir borçla karşılaşmıştı.

Başkan Güller, AKP'li eski başkan Rafet Demirtaş'tan kalan borç ile ilgili yaptığı değerlendirmede en dikkat çeken borç kalemi ise, 11 bin nüfusa sahip ilçenin 10 bin 559 liralık lokum borcuydu. Başkan Güller, seçimin ardından belediyenin borçlarını kalem kalem yazarak yaptırdığı dev pankartı belediyenin duvarına astırmıştı.

BORCUN YARISI ÖDENDİ

Kanalizasyonu olmayan ilçeye İller Bankası’ndan çekilen 20 milyon liranın kilit taşı ve üst yapı için harcanmasına da tepki gösteren Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, 3 yıldır AKP’li belediyeden kalan borcu ödemeye çalışıyor.

Altyapı oluşturulmadan üst yapının oluşturulduğunu ve 20 milyon liranın çöpe gittiğini ifade eden başkan Güller, önceki dönemden kalan 50 milyon liralık borcun yarısını ödedi.

LOKUM BORCU DA ÇALIŞANLARIN ALACAKLARI DA ÖDENDİ

AKP’li eski başkan Demirtaş'ın, Mustafa Paşazade Lokumcusu'ndan aldığı 10 bin 559 liralık lokum borcu nedeniyle Eskişehir 4'üncü İcra Mahkemesi'nce icralık duruma düşen Alpu Belediyesi, lokum borcunu kapattı. Alpu Belediyesi son olarak geçtiğimiz gün 2015 yılından bu yana belediyeden alacaklı olan 128 belediye çalışanının geçmiş dönem alacaklarını ödedi. Belediye ve belediyeye ait Alpubel A.Ş. işçisi olan 128 belediye çalışanına 4 milyon lira alacakları ödendi.

“BORÇ ÖDEMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Belediyenin borçları nedeniyle göreve geldiklerinde ellerinin kollarının bağlandığını ifade eden Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, “Seçim döneminde belediyenin borcunun 4 milyon olduğu söylenmişti. Ancak borç 49 milyon 300 bin lira çıktı. Borçların haricinde belediyeye ait olan binlerce dönüm taşınmaz satılmış, satılmayanlara da bankalarca ipotek konulmuş durumdaydı. Son olarak 1131 dönüm hacizli tarım arazimizin üzerindeki hacizi de kaldırdık.

Göreve geldiğimizde borçlar nedeniyle ne yapacağımızı şaşırmıştık. Yaklaşık 50 milyon liralık borcumuzun şu anda 25 milyonunu ödemiş durumdayız. Son olarak 128 belediye işçimizin 7 yıldır alamadığı 4 milyon liralık alacaklarını ödedik. Şimdi hem borç ödüyor hem de belediye olarak görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.