CHP’li Böke AKPM’de ‘Gezi kararını’ anlattı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Sekreteri Selin Sayak Böke, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Gezi Parkı davası kararına ilişkin, "Bu kararın hukuki değil siyasi olduğu açık. Dolayısıyla bunun siyasi yönüne ayna tutmak bize düşüyor. Buradaki siyasi amaç, halka demokratik muhalefete, hak savunucularına gözdağı vermektir." dedi.

Sozcu.com.tr

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CHP Genel Sekreteri Selin Sayak Böke, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde Gezi Parkı Davası kararına ilişkin konuşmasını sosyal medya hesabından yayınladı.

“HAYAT VERDİKLERİ DEĞERLER DE HAPSEDİLİYOR”

“Bugün sizlere son derece siyasi ve hukuka aykırı bir süreçle özgürlüklerinden mahrum bırakılan insanlardan bahsetmek istiyorum” diye söze başlayan Böke, konuşmasına şöyle devam etti:

“2013’te Türkiye’de ülke çapında milyonlarca kişinin katıldığı Gezi Parkı protestolarıyla ilgili sözde yargısal süreçle mağdurların özellikle sosyal haklarını savunmak için mahkemeden mahkemeye koşan insan hakları savunucusu Can Atalay.

Tüm hayatını kent hakkını savunmaya adamış mimar ve Mimarlar Odası yöneticisi Mücella Yapıcı. Becerilerini daha yaşanabilir şehirler inşa etmek için halkın hizmetine sunan şehir plancısı Tayfun Kahraman. İnsan hakları savunucusu, iş insanı Osman Kavala. Ve süre sınırı nedeniyle burada adını sayamadığım birçok insan.

Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıklara ise sözde suçuna yardım ettikleri iddiasıyla 18 yıl hapis cezası verildi. Siyasi bir kararla özgürlüklerinden mahrum bırakılanlar işte bu anlattığım insanlar. Mücadeleleriyle demokrasiye hayat veren insanlar. İşte bu yüzden hukuksuz ve son derece siyasi yargılama süreçleriyle hayat verdikleri bu değerler de hapsediliyor”

“SİYASİ AMAÇ MUHALEFETE, HALKA GÖZDAĞI VERMEK”

Kararın ve yargılamanın son derece siyasi olduğunu lafın gelişine söylemediğini ifade eden Böke, “Bu sürecin siyasi olduğunu göstermek için birkaç örnek verebilirim. Yargılamayı yöneten atanmış hakimlerden biri iktidar partisinde siyasi pozisyonlara aday olmuş birisi. Bu kararı o verdi.

Yargılananlar daha önce beraat etmişti. O zamandan beri dosyaya yeni bir kanıt eklenmedi. Şimdi aynı delillerle karar beraatten müebbet hapse gidiyor. Ne değişti? Yıllardır tüm duruşmalara katılan sanıklar “Kaçma şüphesi” iddiasıyla tutuklandı. Hatta yargılananlardan Çiğdem Mater sırf bu duruşma için Almanya’dan Türkiye’ye döndü. Eğer kaçma şüphesi olsaydı mahkmeye gelir miydi? Bu kararın hukuki değil siyasi olduğu açık. Dolayısıyla bunun siyasi yönüne ayna tutmak bize düşüyor. Buradaki siyasi amaç, halka demokratik muhalefete, hak savunucularına gözdağı vermektir. Ve altını çiziyorum. Bu yaptıklarını güçlü oldukları için değil, zayıf oldukları için yapıyorlar.

Bu yaptıklarının nedeni, bizlerin demokrasiyi inşa etmek ve insan haklarını korumak için mücadele eden demokrasi güçlerinin elinde bulundurduğu güçtendir. Hiç şüphemiz yok ki ilkelerden söz eden ama bu ilkeleri eyleme dökmeyen iki yüzlülüğün kazanmasına izin vermeyeceğiz. Ve demokrasiyi inşa edecek olan Türk halkının siyasi mücadelesidir.

Çünkü son yerel seçimlerde bunu yaptık. Neden mi? Çünkü Gezi’de şehrin yeşilini koruduk. Neden mi? Çünkü demokrasi, demokratlar onun için mücadele ettiği sürece yaşayacaktır. Bizlerin Türkiye’de demokrasiyi kuracağından hiç şüphem yok.” diye konuştu.

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