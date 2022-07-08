CHP’li eski vekil, öldürülen doktorla ilgili duygulandıran anısını paylaştı

TBMM 23. ve 24. Dönem CHP Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu, Konya’da silahlı saldırı sonucu katledilen Dr. Ekrem Karakaya ile yaşadığı bir anısını paylaştı. Dr. Karakaya’nın bir dönem annesinin tedavisinde bulunduğunu söyleyen Kulkuloğlu, “Efendi, saygılı, hastalarına ses tonunu yükseltmeden konuşan, kimseleri incitmeyen birisiydi” dedi.

Müslüm EVCİ

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Dün Konya Şehir Hastanesi'nde Hacı Mehmet Akçay isimli güvenlik görevlisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Ekrem Karakaya Türkiye'yi ölümüyle yasa boğdu.

YURDUN DÖRT BİR YANINDA PROTESTOLAR VARDI

Karakaya, bugün memleketi Kayseri'de binlerce kişi tarafından sonsuzluğa uğurlanırken birçok meslektaşı da yurdun dört bir yanında sağlıkta şiddete karşı protestolar gerçekleştirdi.

CHP’Lİ VEKİL KATLEDİLEN DOKTORLA İLGİLİ ANISINI PAYLAŞTI

TBMM 23. ve 24. Dönem CHP Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu' da çevresi tarafından sevilen Dr. Karakaya ile ilgili bir anısını paylaştı. Dr. Ekrem Karakaya'nın vefat eden annesinin tedavisinde bulunduğunu ifade eden CHP'li Kulkuloğlu şu ifadeleri kullandı:

“Kardiyolog Dr. Ekrem Karakaya bugün hunharca katledildi. Tüm sağlık çalışanları korumasız. Yeter' diyor yapanları, tedbir almayanları lanetliyorum. Ekrem kardeşim Kayseri Develi’li idi. İhtisasını rahmetli kayınbabam Mehmet Öztaşkın adına yaptırıp bağışladığımız Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Hastanesinde yapmıştı.

Rahmetlik annem yaşamının son 3 yılını o hastanede zaman zaman geçirdi. Rahmetlik Ekrem kardeşim de annemle ihtisasa başladı annemle bitirmişti. Annem öldüğünde baş asistandı ve o gece hastanedeymiş. Sabah 06:00 sularında beni arayarak ‘Şevki abi, Yüksel teyzemi rahmet-i rahmana uğurladık, başınız, başımız sağ olsun abi' demişti.

Efendi, saygılı, hastalarına ses tonunu yükseltmeden konuşan, kimseleri incitmeyen birisiydi. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun İnşallah. Sevenlerine, ailesine ve tüm sağlık çalışanlarına sabırlar diliyorum. Yattığın yer seni incitmesin, Allah rahmetiyle sana muamele etsin İnşallah kardeşim. Bizler senden razıydık, Allah’ta senden razı olsun. Güle güle…”

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