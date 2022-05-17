CHP’li Gökçen: Kur korumalı mevduat değil, zengin korumalı mevduat

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, yazılı bir basın açıklaması yaptı. Gökçen açıklamasında, "Kur korumalı mevduat değil, zengin korumalı mevduat sistemi geleceğimizi yok ediyor" dedi.

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Gökçen’in açıklamalarının tamamı şöyle:

“Her gün neredeyse 1 milyar lira büyüklüğünde servet transferi yapılıyor. Alın terimizle hazinede kuruş kuruş biriktirilen para, zengine ev araba dolar olarak veriliyor. Kur korumalı falan değil, baştan aşağı zengin korumalı mevduat sistemi geleceğimizi yok ediyor.

Bu parayla milyonlarca gencin kredi faizleri silinip hayata başlarken çok daha avantajlı hale getirilebilirdi, fabrikalar kurularak istihdam yaratılabilirdi, çiftçilere teşvik sağlanabilirdi, öğretmen atamaları yapılabilirdi, girişimlere destek olunabilirdi.”

“FAKİRDEN ALIP ZENGİNE VEREN SİSTEM”

“Onlar gençten, emekliden, öğretmenden, doktordan, işçiden, kadından, çiftçiden, girişimciden aldıkları vergilerle seçim sürecini fonlamak için çetelerine dağıtmayı tercih ettiler. Bu ülkenin kaynağı çok ama doğru yönetimi tercih eden yok. Saraydan halkı gören yok. Toplumumuzun büyük fedakarlıklarla ürettiği kaynağı adil kullanmak mümkün.

Hem bilimle kavga etmeden enflasyonla mücadele etmek, hem hukukun üstünlüğünü sağlamak, hem de kaynaklarımızı adil dağıtarak yoksulluğu bitirmek mümkün. Fakirden alıp zengine veren, aklımızla alay eden bu sistemi değiştireceğiz.”

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