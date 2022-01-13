CHP’li Göker’den Süleyman Soylu’ya sınav sorusu

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Polis Akademisi Başkanlığı’nca, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi’ne (PAEM) alınacak komiser yardımcıları için yapılan sözlü sınava ilişkin TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi.

İsmail AKIN

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CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Polis Akademisi Başkanlığı'nın şaibe altında kalmaması için komisyon üyelerinin sözlü sınav puanlarına ilişkin gerekçeleri ilgili kişilerle paylaşması gerektiğini belirterek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

“500 KİŞİNİN BAŞARILI OLARAK AÇIKLANDI”

Sözlü sınavda kayırmacılık yapıldığına dair kendisine ulaşan bazı bilgilerin açıklanmasını isteyen Göker, PAEM'e alınacak 1000 kişilik komiser yardımcılığı yazılı sınavını 920 kişinin kazandığını, buna rağmen sözlü sınavda adayların neredeyse yarısının elenerek 500 kişinin başarılı olarak açıklandığını belirtti.

Göker önergesinde, kendisine ulaşan bilgilere göre bazı adayların sözlü sınav süresinin 1 dakikayı bile bulmadığı, 5 kişi olması gereken sınav komisyonun bazı adaylarda daha az sayıyla sınav yaptığı, sesli ya da görüntülü kayıt tutulmadığı, sınavın objektif kriterlere göre yapılmadığı gibi şikâyetlere açıklık getirilmesini istedi.

“DIŞARIDAN MÜDAHALE”

Sözlü sınavda belirli kişilerin başarılı gösterilmesi için dışardan bazı grupların müdahale ettiği yönünde bazı duyumların olduğunu belirten Göker, Polis Akademisi Başkanlığı'nın şaibe altında kalmaması için komisyon üyelerinin sözlü sınav puanlarına ilişkin gerekçeleri ilgili kişilerle paylaşması gerektiğini belirterek sorduğu sorulara yanıt istedi.

Sınavlarda kazananların dışında yedek bir aday sıralamasının da açıklanması gerektiğini belirten Göker, bu sınavda yedek adayların açıklanmadığını, 2021 yılında açıklanması gereken sınavın 2022 yılında açıklanarak kazanamayan adayların 2022 başvuru haklarının da engellendiğini ifade etti.

Göker, bütün bu gelişmeler ve kendilerine ulaşan şikâyetler doğrultusunda sınavın iptaline yönelik herhangi bir çalışmanın olup olmadığının da İçişleri Bakanlığı'nca yanıtlanmasını istedi.

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