CHP’li kadınlardan 81 ilde ‘Canan Kaftancıoğlu’ açıklaması

CHP'li kadınlar, Türkiye'nin 81 ilinde Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen karara ilişkin ortak açıklama yaptı.

Kemal ATLAN

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na yönelik getirilen siyasi yasak kararına, CHP’li kadınlar Türkiye'nin 81 ilinde protesto etti.

“TEK ADAM REJİMİ, KADININ GÜCÜNDEN KORKTU”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun üç davadan aldığı 4 yıl 11 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanmasının ardından getirilen siyasi yasağa tepkiler dinmiyor.

CHP Kadın Kolları bugün 81 ilde ve 973 ilçede bu hukuksuz karara karşı yaptıkları basın açıklamaları ile Kaftancıoğlu’na destek çıktı.

CHP Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Fikriye Söğütlü’nün yaptığı basın açıklamasına CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de katıldı.

CHP’nin öncü gücü olan kadınlardan korkan tek adam rejiminin, yol arkadaşları Canan Kaftancıoğlu'nu cezalandırmaya çalıştığını söyleyen Söğütlü, “Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen hukuk dışı cezalandırma kararının, korku dışında başka bir dayanağı yoktur. Bu hukuksuz karara karşı tek ses olduk. Sonda söyleyeceğimizi en başta söyleyelim: Tek adam rejimi, kadının gücünden korktu. Çünkü şunu çok iyi biliyor: Bu ülkede siyasetçi olmak zor. Bu ülkede hem siyasetçi hem muhalif olmak daha zor. Bu ülkede hem siyasetçi hem muhalif hem de kadın olmak en zor” dedi.

“HUKUKU YOK SAYAN AKP HÜKÜMETİNE ‘DUR’ DİYORUZ”

Canan Kaftancıoğlu’nun, bütün bu zorlukların karşısında yılmadan, pes etmeden mücadele eden güçlü bir kadın siyasetçi olduğunu vurgulayan Söğütlü şöyle konuştu:

*Canan yüreklidir, Canan cesurdur, Canan bizimdir, Canan Türkiye'nindir. O'nun yanında halk var. O yüzden Canan Kaftancıoğlu'nu yasaklarınızla yalnızlaştıramazsınız!

*İstanbul İl Başkanımız görevinin başındadır ve parti çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmektedir. Biz kadınlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu yok sayanlara boyun eğmiyoruz. Bu hukuksuz kararı tanımıyoruz.

*Hukuku yok sayan AKP Hükümeti'ne ‘Dur’ diyoruz. Bu ülkede hakkı, hukuku ve adaleti sağlamak için Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde Milletin Sesi mitinginde buluşuyoruz.

*21 Mayıs Cumartesi günü Maltepe'de yapacağımız miting için tüm kadınlara çağrı yapıyoruz. Gelin! Hukuksuzluğa karşı birlik olalım.

*Bu kararın ardından gelebilecek diğer hukuksuz uygulamalara set çekelim! Ülkemizi karanlığa sürüklemek isteyenlere izin vermeyelim.

*Biz kadınların azminin ve kararlığının önünde hiçbir kuvvetin duramayacağını gösterelim.

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