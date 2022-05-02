CHP’li Levent Gök: İlk işaret fişeği atıldı

Ankara’daki 1 Mayıs kutlamalarına katılan CHP Milletvekili Levent Gök, "İktidarın gidişini gösteren ilk işaret fişeği, 1 Mayıs günü tüm Türkiye’de atıldı. Alanlarda toplanan kalabalıklar, AKP iktidarının yarattığı baskıcı sisteme karşı tek ses oldu" dedi.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

Türkiye genelinde kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde meydanlar doldu taştı. Ankara'daki kutlamalara katılan CHP Milletvekili Levent Gök SÖZCÜ WEB TV'ye konuştu. “İktidarın gidişini gösteren ilk işaret fişeği, 1 Mayıs günü tüm Türkiye'de atıldı. Halk ‘Artık yeter’ dedi. Alanlarda toplanan kalabalıklar, AKP iktidarının yarattığı baskıcı sisteme karşı tek ses oldu” dedi ve şunları söyledi:

– Çok özlediğimiz bir gün oldu. Ankara Tandoğan’da on binlerce insan, yolsuzluğa karşı, yoksulluğa karşı, sömürüye ve baskıya karşı direnç gösteriyor. Alanlarda toplananların ortak bir sesi var. AKP iktidarının ülkede yarattığı baskıcı bir sisteme karşı herkes tek ses olmuştur. Emeğin bayramı aynı zamanda demokrasinin de bayramıdır.

DALGA DALGA YAYILIYOR

– Herkes ‘Artık yeter' diyor. Zamma karşı, zulme karşı, baskıya karşı her alandan ses geldi. Kadınlar alanlarda, işçiler alanlarda, yoksullar alanlarda bir demokrasi bayramı yaşattı. Buradan yükselen sesler, önümüzdeki ilk seçimde bu iktidarın sandıkta gitmesini de sağlayacak. İftihar ettiğimiz kalabalıkların sesi, bütün Türkiye’de dalga dalga yayılıyor.

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