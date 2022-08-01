CHP’li meclis üyesinden koltuk protestosu: Ayakta bekledi
Elazığ İl Genel Meclisi Ağustos ayı meclis toplantısı ilk oturumu öncesinde CHP İl Genel Meclis Üyesi Mahmut Okçuoğlu’u koltuğunun alınmasına tepki gösterdi. Okçuoğlu, ayakta bekleyerek meclis başkanını protesto etti
Elazığ İl Genel Meclisi Ağustos ayı toplantısında CHP İl Genel Meclis Üyesi Mahmut Okçuoğlu ile AKP’li Meclis Başkanı İbrahim Şerbet arasında koltuk tartışması yaşandı.
MHP’li meclis üyeleriyle beraber oturan CHP’li Okçuoğlu'nun koltuğunun meclis toplantısı öncesinde alınmasına Okçuluğu tepki gösterdi.
CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ AYAKTA PROTESTO ETTİ
CHP’li Okçuoğlu, “Neden koltuğum alındı? Mecliste bir tek benim koltuğumun alınması gerçekten çok ilginç bir durum. Toplantıyı ayakta takip edeceğim” dedi.
Meclis Başkanı AKP’li İbrahim Şerbet ise koltuğunun neden yerinde olmadığını bilmediğini ifade etti. Kısa bir süre sonra meclise koltuklardan birinin CHP'li Okçuoğlu’na verilerek gerginlik son buldu.