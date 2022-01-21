CHP’li Özel ilk kez açıkladı: Cemaat yurtlarında kalmak istemeyen öğrenciler…

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Önümüzdeki günlerde Türkiye’nin dört bir yanından bu çaresizlik çeken öğrencilere yardım etmek isteyenlerin yardımlarını birleştireceğimiz ve öğrencilerimize sahip çıkacağımız vakfın da adı TÜLOV’dur. Bunu da basın önünde ilk kez söylemiş olalım. Özellikle denetimsiz yurtlarda kalmak istemeyen öğrenciler için bir çatımız var artık" dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Tunceli eski milletvekili Kamer Genci anma etkinliklerine katılmak üzere öncesinde Elazığ'a gelen CHP Grup başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İstanbul Milletvekilleri Aykut Erdoğdu, Yüksel Mansur Kılıç ve Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Elazığ İl Başkanlığını ziyaret ederek yeni il başkanı Coşkun Çağlar Duran'a hayırlı olsun ziyaretinden bulundular.

GÜRSEL EROL'UN SAĞLIĞI…

Geçtiğimiz günlerde kanser teşhisi konulan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a geçmiş olsun dilekleriyle konuşmasına başlayan CHP Grup başkanvekili Özgür Özel şunları söyledi;

*Ben partinin grup başkanvekili olarak partideki doğrudan milletvekillerinden sorumluyum. Geçtiğimiz ay yüreğimiz ağzımıza geldi milletvekilimiz Gürsel Erol'un bir sağlık sorunu gündeme düştü. Gürsel Erol geçirmiş olduğu operasyon sonucu sağlığına kavuştu her şey yolunda gidiyor bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz.

*Kendisini yakından takip ediyoruz ve en kısa sürede de hem grubumuza hem Elazığ'da sahadaki yoğun çalışmalarını sürdürecek. Bir teşekkür borcumuz var oda Elazığ'a olan borcumuzdur.

*Gürsel Erol, CHP'nin milletvekili ama partimizi aşan bütün Elazığ'ın kendisine sahip çıktığı sağlığıyla ilgilendiği ve yayınlanan mesajlarda ve paylaşılan iyi dileklerle birlikte hepimizi memnun eden bir süreç oldu.

*Bir kez daha hem Elazığ'da şifa bekleyen bütün hastalara sağlık diliyoruz bundan sonraki süreçte de milletvekilimize önümüzdeki dönemlerde de Elazığ'a çok daha iyi hizmetleri yapacağı günleri ümit ediyoruz.

“ADI CUMHURİYET YURTLARI OLACAK”

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın cemaat evinde intihar etmesi olayına da değinen Özel, şunları söyledi;

*Hepimizin yüreğine bir ateş gibi düştü Elazığ'dan tabi burada ülkeyi yönetenlerin denetim yurtlar bir takım cemaat evleri konusunda yaptıkları eksikliklerin altını çizmek lazım. Özellikle de derin yoksulluğun altını çizmek lazım.

*Bugün insanlar çocuklarını istedikleri gibi evler tutamıyorlar iyi şartlarda okutamıyorlar ve başka yapıların denetimsiz cemaat ve tarikatların yurtlarına mahkum hissediyorlarsa burada birinci sorun derin yoksulluk, ikinci sorun buraların bilerek etkin denetlenmemesi ve bu sorunun çözümü ise devletin bu işe koymasıdır.

*Sayın Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta şunu söylüyor; Cumhurbaşkanı sel bölgesine gidiyor sel durmadan, yağmur dinmeden hemen ‘TOKİ size bu evleri yapacak' diyor. Deprem bölgesinden TOKİ'yi söylüyorlar yangın bölgesinde TOKİ'yi söylüyorlar zenginlere boğazda ev yaparken TOKİ var her tarafta TOKİ var ama yurt yapmaya gelince TOKİ yok.

*Oysa TOKİ'nin en yüksek kabiliyeti bu yurt binaları gibi binalar yapmaktı. İktidara geldiğimizde genel başkan diyor ki, ‘masaya oturdum daha çay söylemeden söyleyeceğim şey çağır bakalım şu TOKİ'yi diyeceğim' diyor. Ve vereceği ilk talimat ‘nerede öğrenci varsa ihtiyaç kadar yurdu bir sene içerisinde yapın' diyeceğim.

*Bu yurtların adı Cumhuriyet yurtları olacak. Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyan herkesin evladı üniversiteyi kazandığında kendisi için en güzel şartlarda yapılmış ve tüm ihtiyaçları karşılanmış yurtlarda kalacaklar.

“CHP, ÖĞRENCİLERİN BARINMA SORUNUNU TÜLOV İLE ÇÖZECEK”

Öğrencilerin barına sorununu Türkiye Demokrasi Tanıtım ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV) ile çözeceklerini belirten Özel sözlerine şöyle devam etti;

*Bu süreçte biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir çağrıda bulunduk. Enes Kara gibi kendisini mutsuz ve çaresiz hissedenler bizi arasın dedik. Çok sayıda başvuru oldu ve 100'ün üzerinde başvuru değerlendirmeye alındı.

*Sorunların önemli bir bölümü çözüldü ve çözülmeye devam ediyor. Bu süreçten sonra daha çok duyacaksınız. Muğla 24.25.26'ıncı milletvekilimiz Nurettin Demir'in genel başkanı olduğu TÜLOV Vakfı var. TÜLOV vakfı da Türkiye'yi bu büyük sıkıntılardan kurtarmak için uzun süredir çalışan ama son iki yıldır Nurettin hocanın üstün gayretleriyle kolları sıvamış bir vakıf.

*Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin dört bir yanından bu çaresizlik çeken öğrencilere yardım etmek isteyenlerin yardımlarını birleştireceğimiz ve öğrencilerimize sahip çıkacağımız vakfın da adı TÜLOV'dur. Bunu da basın önünde ilk kez söylemiş olalım.

*Türkiye Demokrasi Tanıtım ve Laik Oluşum Vakfı olan TÜLOV'un bütün öğrencilerimizin ihtiyaçları için özellikle denetimsiz yurtlarda kalmak istemeyen öğrenciler için bir çatımız var artık.

“ERDOĞAN, YANLIŞ TALİMATLAR SONUCUNDA TÜRK PARASINI PUL ETTİ”

‘TÜİK enflasyonu yüzde 35 ilan ederek başta emekliyi, memuru ve bütün toplumu mağdur etmiş durumda' diyen Özel, şu ifadeleri kullandı;

*Ülke büyük bir karamsarlık içerisinde daha geçtiğimiz eylül ayında Türkiye'de dolar 8 lirayken, ‘dolar 10 lirayı geçebilir' diyenlere mahkeme açıyorlardı felaket tellallığı yapmayın diyorlardı.

*Onu söyleyen gazeteciler mahkemeye çıktığı gün dolar 13 buçuk liraydı. Mahkeme başkanı da mahkemeye gelmemiş herhalde dolar bozdurmaya gitmiştir. Çünkü haklı çıktıkları için bu arkadaşlar mahkeme başkanı bunları neyle suçlasın? Bugün Elazığ'da ne alsanız geçen senenin iki katı aksini söyleyen varsa konuşsun.

*Ama TÜİK enflasyonu yüzde 35 ilan ederek başta emekliyi, memuru ve bütün toplumu mağdur etmiş durumda bu yüzden hak edilen zamlar alınamadı. Geçen seneki asgari ücret bu seneki asgari ücretin gerisinde, emekli maaşların da gerisinde. Özellikle BAĞ-KUR ve işçi emeklilerin durumu iyice perişan durumda.

*Bir yandan da fakirin cebinden alıp zenginin cebine koyan düzen devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan bir inat uğruna bütün dünyanın kabul ettiklerinin aksine ekonomik programları dayattığı ve inat ettiği için ve damadından sonra gelenlere verdiği yanlış talimatlar sonucunda Türk parasını pul etti.

*Dolar 6 liradan 7'ye, 7'den 10 ve yanan bir ateşin üstüne benzin dökerek her gün 18 liraya kadar doları çıkardı. Başta benzin, mazot, petrol her şey iki kat pahalandı. Dolar 13-14 lira düşünce de bunu başarı sayıyor. Ülke kötü yönetilmektedir, kötü yönetildiği için yokluk, yoksulluk sıkıntı çekilmektedir.

*Bundan kurtulmanı çaresi artık yeni bir arayışa yönelmektir. Bu ülkeyi bir aile şirketi gibi yönetecekler yerine herkesin birden para kazanacağı ve herkesin birden zenginleşeceği ve herkesin birden mutlu olacağı bir Elazığ'ı ve Türkiye'yi hep birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz. Millet bunun adını arıyorsa adı üstünde Millet ittifakıdır.

“İKTİDAR İŞ ADAMLARI ÜZERİNDE DE BASKI OLUŞTURMAK İSTİYOR”

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı ve 2019 yerel seçimlerinde de AKP Kayapınar Belediye Başkanı adayı olan Cevdet Nasıranlı’nin CHP'ye geçmesinin ardından ASKON şube başkanlığı görevinden alınması olayına değinen Özel,

*Cumhuriyet Halk Partisine 81 ilde büyük bir katılım var iş adamlarının da partimize yönelmesi de toplumun diğer kesimlerinde olduğu gibi gayet doğal. Cumhuriyet Halk Partisinin kapısı herkese açık olduğu gibi iş adamlarına açık.

*Özellikle bölgedeki iş adamlarına yapılacak istihdam odaklı teşviklerle hem bölgeyi kalkındırma hem buradaki işsizlik sorununu çözmeyi düşünüyoruz. Bu anlamda da doğu ve Güneydoğu'daki iş adamlarının partimize yönelmesine özellikle önem veriyoruz.

*İktidar partisi toplumun tüm kesimlerinde olduğu gibi iş adamları üzerinde de baskı oluşturmak istiyor. Orada yapılan görevden almak bir göz korkutmadır. Biz, bu göz korkutmanın bu görevden almanın tam da AKP'ye yakışır bir davranış olduğunu görüyoruz.

*Ama vatandaşlarımız da şunu görsün Adalet ve Kalkınma Partisinin tükendiğinin de itirafıdır. Özgüveni yüksek bir parti olsa bir iş adamı, dernek başkanı muhalefet partisine katıldı diye onun üzerine böyle bir baskı uygulamaz herhalde. Belli ki büyük bir panik var içerideki panik sinirleri germiş durumda.

*Böyle yapılmaması gereken işler yapıyorlar. Biz bunların hiçbirini doğru bulmuyoruz. Ama vatandaşlarımıza da şunu söylüyoruz, korkmayın geliyor gelmekte olan gidiyor gitmekte olan. Bu hırçınlıkları bir sonuç vermez biz kimseyi ezdirmeyiz. Karıncanın kardeşi var oda Cumhuriyet Halk Partisidir.

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