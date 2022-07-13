CHP’li Öztrak’tan Erdoğan’a ‘işsizlik’ çıkışı

Son işsizlik rakamlarını değerlendiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak "Gerçek işsiz sayısı hâlâ salgın öncesi seviyeye inemedi. Gerçek işsizlerimizin sayısı salgın öncesi seviyelerin 1 milyon 981 bin üzerinde" dedi.

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Faik Öztrak sosyal medya üzerinden bir dizi açıklama yaptı. Açıklamalarında Erdoğan’ın sözlerini ve TÜİK verilerini eleştirdi.

“GERÇEK İŞSİZ SAYISI SALGIN ÖNCESİNİN ÜZERİNDE”

Öztrak, “Erdoğan bayram öncesi ‘kimseyi işsiz, aç açıkta bırakmadık’ diyerek milletin aklıyla alay ediyordu. Bugün TÜİK'in açıkladığı bol makyajlı işsizlik rakamları bile, Erdoğan'ın hilafı hakikat beyanlarının belini doğrultamadı.” dedi.

İşsiz sayısı ile ilgili veriler paylaşan Öztrak, “Mayıs'ta gerçek işsiz sayısı 310 bin kişi artarak 8 milyon 387 bin oldu. Gerçek işsiz sayısı hala salgın öncesi seviyeye inemedi. Gerçek işsizlerimizin sayısı salgın öncesi seviyelerin 1 milyon 981 bin üzerinde. Ama hala millete ‘kimseyi işsiz bırakmadık’ diyecek kadar kibirliler. ‘Söyle yalanı belki bulunur inananı’ yeni taktikleri oldu. Ama milletimiz yaşadığı işsizliği ve fukaralığı biliyor.” açıklamasını yaptı.

“EKONOMİ ÜRETİM YAPMA İMKANINI HEBA EDİYOR”

Türkiye’de işsizlik rakamlarının yüksek olduğunu belirten Öztrak, ekonominin bundan kaynaklı olarak daha fazla üretim yapamadığını savundu. Öztrak, “İşsizlik büyük sosyal maliyetlerinin yanında, üretimde ve ekonomide etkinliğin sağlanamadığını gösterir. İşsizliğin yüksek olduğu yerde ekonomi daha fazla üretim yapma imkanını da heba eder. Bugün Türkiye'de olan tam da budur” ifadelerini kullandı.

“SORUNA SEBEP OLAN ÇÖZÜM OLAMAZ”

AKP hükümetinin sorunlara sebep olduğunu ve bu yüzden çözüm olamayacağını savunan Öztrak, “Erdoğan Şahsım Hükümeti iş başı yaptığında, 5,6 milyon olan gerçek işsiz sayımız şu anda 8 milyonun üzerinde. Biz boşuna demiyoruz. Erdoğan Şahsım Hükümeti sebep; işsizlik, hayat pahalılığı ve fukaralık sonuçtur. Soruna sebep olanlar çözüm de olamaz. Çözüme buradan başlanmalıdır. Erdoğan'ı evvela sandıkta acilen evine göndermek. Ondan sonra da, ülkeyi içine düşürüldüğü girdaptan çekip çıkarmak. Millet masasındaki partiler olarak biz hazırız. Planlarımız, projelerimiz hazır” dedi.

“ÜLKEMİZ BÜYÜK BİR ÜLKE”

Türkiye’nin büyük bir ülke olduğunu vurgulayan Öztrak, “Umutsuzluğa yer yok. Ülkemiz büyük bir ülke. Milletimiz büyük bir millet. İyi yönetilirse her sorunun çözümü var. İlk seçimde işbaşına geleceğiz. Büyük bir kucaklaşma olacak. Millet rahat bir nefes alacak. Endişeler son bulacak” diye ekledi.

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