CHP’li Sarıbal: Çiftçi borçla üretiyor, bankalara borcu 171 milyar lira!

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, açıklanan Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi’ni (Tarım-ÜFE) değerlendirerek son bir yılda çiftçinin bankalara olan borcunun 171 milyar lira olduğunu belirtti. Sarıbal, "Çitçi bugün ya zararına üretip borç yükü altında eziliyor ya da üretimi bırakıyor. Ürettiği ürünlerin fiyatları arttı. Ancak bu artış çiftçinin gelirine, refahına bir etkisi olmadı" dedi.

Halil ATAŞ

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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, bugün Meclis'te yaptığı basın açıklamasında pandemi ve Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye’nin gıda egemenliği ve güvenliğinin ‘pamuk ipliğine’ bağlı olduğuna dikkat çekti.

“NEREDEYSE BÜTÜN TARIMSAL ÜRÜNLERDE DIŞA BAĞIMLI HÂLE GELİNDİ”

Açıklanan Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni (Tarım-ÜFE) değerlendiren Sarıbal, “Sadece tarımsal girdilerde değil, ‘paramız var ki ithal ediyoruz’ anlayışı ile üretmek yerine dışarıdan ithal etme politikasının sonucu olarak bugün ülke olarak neredeyse bütün tarımsal ürünlerde dışa bağımlı hale geldik” dedi.

“TÜİK AÇIKLAMASINA GÖRE TARIM-ÜFE’DE YENİ REKOR KIRILDI”

Üretici ürün fiyatının artmasının gıda enflasyonu olarak tüketiciye yansıyacağına dikkati çeken Sarıbal, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan, Tarım-ÜFE’de yeni bir rekor kırıldığını, artan girdi maliyetleri nedeniyle çiftçinin ürünleri zamlanmasına rağmen çiftçiye faydasının olmadığını kaydetti.

“GIDA ENFLASYONU ARTACAK”

Gıda enflasyonun artacağını belirten CHP’li Sarıbal şöyle konuştu;

“TÜİK verilerine göre, üretici enflasyonu şubatta aylık yüzde 13,74, yıllık yüzde 68,49 arttı. Ocak ayında yıllık yüzde 52 artarak 11 yıllık endeks tarihinin en yüksek oranına ulaştı. Tarım-ÜFE, şubat ayında da rekor tazelemiş oldu. Son 3 aydır Tarım -ÜFE aylık ve yıllık bazda rekorlar kırdı. Nisan 2020'den itibaren Tarım-ÜFE sürekli yükseliyor.

*Çiftçinin ürettiği ürünlerin fiyatı artıyor ama girdi maliyetleri bundan çok daha fazla artıyor. O yüzden de çiftçi para kazanamıyor. Bunun kanıtı da artan çiftçi borçları. Son bir yılda çiftçinin bankalar olan borcu 171 milyar oldu. Çitçi bugün ya zararına üretip borç yükü altında eziliyor ya da üretimi bırakıyor.

*Bankalara olan borç 171 milyar oldu. Tarım – ÜFE rakamları çiftçinin üretim maliyetlerinin de arttığının bir göstergesi. Çiftçinin enflasyonu artıyorsa bu girdi maliyetlerinin arttığını, aynı zamanda gıda fiyatlarının da artacağını göstermektedir. Yani vatandaşımız daha da pahalı ürün alacak demektir.”

“HAYVANCILIK CAN ÇEKİŞİYOR”

Açıklamasında hayvancılık sektörünün yaşadığı sorunlara da değinen Sarıbal sözlerini şöyle tamamladı:

“1 litre ile 1,5 kilo yem alması gereken çiftçilerin bugün 1 litre ile 1 kilo yem bile alamaz duruma geldi. Her ne kadar Aralık ayında çiğ süt tavsiye alım fiyatında bir artışa gidilmesine rağmen süt üreticileri neredeyse bir yıldır zarar ediyor. Ürettiği sütün maliyetini bile karşılayamıyor. Ülke nüfusu artarken süt üretimi yerinde sayıyor. Çünkü süt üreticisi üretemiyor, tüketici de pahalı olduğu için alamıyor. AKP yönetimi o hale getirdi ki hem üretici hem tüketici mağdur durumda”

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