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CHP’li Seçer’in Covid-19 testi pozitif çıktı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in Covid-19 testi pozitif çıktı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Seçer, genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve görevini evinde sürdüreceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
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CHP’li Seçer’in Covid-19 testi pozitif çıktı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Seçer, evde geçireceği süreçte görevini evinden sürdüreceğini açıkladı. Başkan Seçer, görevini evinde sürdüreceğini açıkladı.

CHP'li Seçer'in konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Aşılarımı zamanında olmama rağmen maalesef Covid 19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi. Tedavi sürem boyunca görevimi evimden sürdüreceğim. En kısa sürede görüşmek dileğiyle.”

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