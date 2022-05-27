CHP’li Torun: İlk seçimlerin ardından bu anlayışın tüm hukuksuz politikalarına son vereceğiz

CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Van'da düzenleyecekleri 'Belediye Başkanları Çalıştayı' öncesi basın toplantısı düzenledi. Torun, "Bizim iktidarımızda, seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son verilecek" dedi.

Orhan BOZKURT

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'nin Van'da düzenlediği ‘Belediye Başkanları Çalıştayı’na ilişkin İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu ile birlikte açıklamalarda bulundu.

Torun,çalıştayın yapılacağı otelde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

“Türkiye'nin dört bir yanındaki belediye başkanlarımızla birlikte Van'dayız. Tarihin en eski çağlarından bu yana pek çok medeniyete ev sahipliği yapan bu güzel şehrimizde halkımızla bir araya gelmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Belediye Başkanları Çalıştayı'mız kapsamında, üç gün boyunca bu şehrin misafiri olacağız. Belediye başkanlarımızla birlikte bugün, Van'ın tüm ilçelerinde sahaya çıkıyoruz. İpekyolu’nda, Edremit’te, Tuşba’da, Saray’da, Muradiye’de, Gürpınar’da, Bahçesaray’da, Başkale’de, Çatak’ta, Çaldıran’da, Erciş’te, Gevaş’ta ve Özalp ilçemizde vatandaşlarımızla buluşacağız. Van halkının ayağına gideceğiz, elini sıkacağız, sorunlarını dinleyip çözüm önerilerimizi anlatacağız.”

“VAN’DA HEM MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK HEM DE YEREL SEÇİMLERDE BAŞARIYA ULAŞACAĞIZ”

CHP olarak, uzun süredir yeni bir siyaset anlayışı ile çalışma yürüttüklerini anlatan Torun, açıklamasına şöyle devam etti:

“Ülkemizin neresinde bir sıkıntı, neresinde bir sorun varsa biz oradayız. Genel Başkanımız başta olmak üzere, genel başkan yardımcılarımız, Parti Meclisi üyelerimiz, il, ilçe başkanlarımız, gençlik-kadın kollarımız ve belediye başkanlarımızla ülkemizin her bir köşesine ulaşıyoruz. Dikkatinizi çekmek isterim: Van, parti olarak düşük oy aldığımız illerimizden biri. Burada milletvekilimiz ve belediyemiz bulunmuyor. Ama biz, sorumluluğu vatandaşta değil kendimizde görüyoruz. Bu tabloyu değiştirmek için de samimiyetle çalışıyoruz. İnanıyoruz ki kendimizi daha iyi anlatarak Van'dan hem milletvekili çıkaracak hem de yerel seçimlerde başarıya ulaşacağız.”

“YERELDEKİ BAŞARILI HİZMETLER, İKTİDAR KAPISININ AÇILMASINA ANAHTAR OLACAK”

Belediye Başkanları Çalıştayı’nın, yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayacağını ifade ede Torun, şu bilgileri paylaştı:

“Düzenleyeceğimiz toplantıların ana gündemini ise yaklaşan seçimler oluşturacak. İlk olarak Genel merkezimizin seçim hazırlıklarını belediye başkanlarımıza anlatacağız. Ardından ise belediye başkanlarımızın görüş ve önerileri alacağız. Ayrıca alanında uzman isimlerin değerlendirmelerini de dinleme fırsatı bulacağız.

Yerel seçimlerin üzerinden üç yıl geçti. Toplantımızda, belediyelerimizin üç yıllık hizmetlerini ve önümüzdeki iki yılda yapılması gerekenleri de ele alacağız. İnanıyoruz ki yereldeki başarılı hizmetlerimiz, iktidarın kapısının açılmasında da anahtar olacaktır. Bu toplantıdaki amacımız da belediyelerimize katkıda bulunmak ve seçime giden süreçte ortak aklı hep birlikte ortaya koymaktır.

“VAN HALKININ BÜYÜK TEVECCÜHÜ İLE KARŞILAŞTIK ANCAK İKTİDARDA BÜYÜK RAHATSIZLIK OLUŞTURDU”

Van’da, bu çalıştayı düzenlemeleri nedeniyle Van halkının büyük teveccühü ile karşılaştıklarını anlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, “Ancak ne yazık ki iktidar cenahında da büyük bir rahatsızlık oluştuğunu görüyoruz” dedi. AKP’liler tarafından çalıştayın yapılacağı otel önüne parti bayrakları asılarak provakasyon yapılmak istendiğini ileri süren Torun, “Çalıştayımızın tanıtımı için ana caddelerdeki bilboard anlaşmalarımız iptal edildi. Ayrıca bazı bölgelerdeki afişlerimiz sökülmeye çalışıldı.

Ardından dün gece, toplantı otelimizin önünde siyasi ahlakla bağdaşmayan bir provokasyonla karşılaştık. İktidar partisi mensupları, otelimizin önüne parti bayrakları asarak bizleri tahrik etmeye çalıştı. Ancak partililerimizin sağduyusuyla bu provokasyonu boşa çıkardık. Sadece bir şey söylemek isterim: Tek başına bu durum bile, iktidarın artık ne kadar aciz, ne kadar çaresiz olduğunu görmek açısından yeterlidir. Bu tahriklerin, bu baskıların hiçbiri, bizi asla yolumuzdan çeviremeyecektir” diye konuştu.

“İKTİDAR SANDIKTA YENEMEDİĞİ BELEDİYE BAŞKANLARIMIZI KARALAMAK İÇİN MASA BAŞI OPERASYONLARDAN MEDET UMUYOR”

Ülke olarak, siyasi ve ekonomik açıdan Cumhuriyet tarihinin en zor süreçlerinden birini yaşadığımız anlatan Torun açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü:

“Derin yoksulluk ve adaletsizlik, ülkemizin her köşesini sarmış durumda. Artık vatandaşın değil, sadece kendi çevresinin çıkarlarını düşünen bu iktidardan bu ülkeye fayda gelmeyeceği açıktır. Ve artık milletimiz de kendisine sırtını dönenlerden desteğini çekmiştir. Ancak ne yazık ki vaktinin dolduğunu gören iktidar, milletin sesine kulak vermeyi değil, koltukta kalmak için baskı kurmayı seçmiştir. Öyle ki seçilmiş belediyelerimizin üzerindeki baskılar da her geçen gün artmaktadır. İktidar, sandıkta yenemediği belediye başkanlarımızı karalamak için masa başı operasyonlardan medet umar hale gelmiştir.

“CHP’Lİ BELEDİYELERİMİZ, İKTİDARA SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN DERSİNİ VERMİŞTİR”

2019'dan bu yana torba yasalarla, kararnamelerle, belediyelerimizin yetki ve gelirlerini ellerinden alıyorlar. Belediyelerimizin hakkı olan kaynakları, sırf muhalefet belediyesi diye kesiyorlar. Yetmiyor, tetikçi müfettişleri her gün belediyelerimize gönderiyorlar. Talimat vererek, ‘gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun’ diyorlar.

Masa başı operasyonlarla kumpas kuruyorlar. Son dönemden sadece birkaç örnek verecek olursak; seçilmiş Ceyhan Belediye Başkanımızın tutuklanmasına neden olan ses kaydının, yazıya dökülürken değiştirildiği ortaya çıktı. Bu hukuksuzluk, mahkemede ispat edildi. ‘FETÖ'cüleri temizliyoruz’ diyorlar ama FETÖ taktikleriyle siyasi cellatlık yapmaya devam ediyorlar. Kadıköy'de, belediye yönetimiyle ilgisi olmayan bazı görevliler hakkındaki CİMER şikâyetleri üzerinden soruşturma açıyorlar. Sonra çıkıp, sanki belediyede operasyon var gibi propaganda yapıyorlar. Maltepe'de, 2018'de takipsizlik verilen bir dosyayı yeniden açarak karalama kampanyası yürütüyorlar. Bodrum Belediyemizden evrak istemek için 50 polisle baskın yaptırıyorlar. Şunun altını çizmek isterim; 2019 yerel seçimlerinden bu yana bizim belediyelerimiz, iktidarın vermediği hizmetleri halkımıza ulaştırmıştır. Bizim belediyelerimiz, sosyal devlet anlayışını terk eden iktidara sosyal belediyeciliğin dersini vermiştir.

Pandemi sürecinde, ekonomik buhranda, doğal afetlerde halkımız, iktidarın değil belediyelerimizin desteğini yanında bulmuştur. Vatandaşlarımızın belediyelerimize olan güveni her geçen gün daha da artmaktadır. İşte Saray ahalisinin korkusunun asıl nedeni budur. Buradan iktidar sahiplerine söylüyorum: Biz, sizi korkutmaya devam edeceğiz. Ayrıca iktidarın, belediyelerimize yönelik baskıları önümüzdeki süreçte daha da artırmak için hazırlık yaptığını da gayet biliyoruz. İşte tüm bu zulümlere karşı, iktidara Van'dan sesleniyoruz. İçişleri Bakanlığı'nda birim kurup belediyelerimize yönelik sinsi planlar hazırlayanlara sesleniyoruz. Ne yaparsanız yapın, asla başaramayacaksınız.

“SEÇME VE SEÇİLME HAKKINI YOK SAYAN KAYYUM UYGULAMALARINA SON VERİLECEĞİZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Van Büyükşehir Belediyesi’nin, yaklaşık üç yıldır iktidarın atadığı kayyumlar tarafından yönetildiğini de hatırlatarak şunları söyledi:

“Van Büyükşehir Belediyesi kayyumla yönetiliyor. Hatta 12 Mayıs’taki kararname ile mevcut kayyuma da kayyum atanmış durumda. Açıkça söylemek isterim ki biz, milli iradenin atanmış kayyumlara teslim edildiği bir düzeni kabul etmiyoruz. Biz, seçime girmenin serbest, kazanmanın ise yasak olduğu bir anlayışı reddediyoruz.

Seçime katılmasında sakınca görülmeyen adayların seçimi kazandıktan hemen sonra haklarında bir yargı kararı dahi olmadan görevden alınmaları, millet iradesine darbe vurmaktır. Bu konuda tavrımız çok nettir. Partimizin İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi'nde ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakatı'nda belirtildiği gibi; bizim iktidarımızda, seçimle gelenin seçimle gitmesi güvence altına alınacak, seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son verilecektir. Seçilmiş yöneticiler, yargı kararı olmadıkça görevden uzaklaştırılamayacaktır.

Bir belediye başkanı görevden uzaklaştırılmışsa yeni başkan, belediye meclisi tarafından seçilecektir. İnşallah ilk seçimlerin ardından, yönetimdeki bu anlayışın tüm hukuksuz politikalarına son vereceğiz. Memleketin her bir köşesine adaleti, huzuru, barışı ve bereketi hep birlikte getireceğiz.”

“BİR ARADA YAŞAMANIN, BİRLİKTE ÜRETMENİN VE ADALETLİ PAYLAŞMANIN ÇABASI İÇERİSİNDE OLACAĞIZ”

Torun, basın toplantısına katılan bir gazetecinin, “Kürt seçmenine Kürt sorununun çözümüyle ilgili sözünüz olacak mı?” şeklindeki sorusunu ise şöyle cevapladı:

“Biz, barışmak zorundayız. Biz, helalleşmek zorundayız. Biz, bir arada olmak zorundayız. Elbette geçmişte yaşanmış belli acılar olabilir. Geçmişte yaşanmış belli eksiklikler, hatalar olabilir. Ama bir arada yaşamanın, birlikte üretmenin ve adaletli paylaşmanın çabası içerisinde olacağız. Demokrasi ve adaleti, özgürlüğü egemen kılacağız ve başaramayacağımız hiçbir şey yok.”

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