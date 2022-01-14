CHP’li vekilden ‘büyük yolsuzluk’ iddiası

22 Ocak'ta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından açılması planlanan ancak önceki gün dalgaların büyük zarar verdiği Zonguldak Kilimli Sahil Yolu'nda CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz inceleme yaptı.

İsmail AKDUMAN

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Kilimli Sahil Yolu’nda dalgaların verdiği zarar ortadan kaldırılıp temizleme çalışmaları yapılırken, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz bölgede inceleme yaptı.

Yavuzyılmaz, yolun 2011 yılında ihale edildiğini ve 2013 yılında yapımına başlandığını ancak bir türlü hizmete sokulamadığını hatırlattı.

“ÜÇÜNCÜ KEZ DALGALAR BU YOLU YUTTU”

Yolun yapım tekniğinin ve kullanılan malzemenin yanlış olduğunu vurgulayan Deniz Yavuzyılmaz, şu ifadeleri kullandı:

* Bu güne kadar bu yolu 3 kez deniz yuttu. Çünkü yolun yapım tekniği yanlış, kullanılan malzemeler yanlış. Duble yollar yapıyoruz diye övünen AK Parti’nin yüzü bu sahil yolunu gördükçe kızarmalıdır.

*Bu yol 3 kez yapılmaya kalkılınca devasa bir rant oluştu. Kış ayı ile birlikte yaşanan yağış ve Karadeniz’in dalgalarının yolu yutmasının nedeni ile de devasa bir kamu zararı ortaya çıktı.

*Şimdi bu yol yine yıkıldı ve ellerini ovuşturanlar tekrar bu yol yapılırken devasa karlar elde etmenin planını yapıyorlar. Yazıktır, günahtır, ayıptır. Böyle yol yapılmaz!

DENİZE SIFIR VE KORUMA TEDBİRLERİ ALINMAMIŞ

Sahil yolunun denize çok yakın bir şekilde yapıldığını belirten Milletvekili Yavuzyılmaz, yolu koruyan tedbirlerin de alınmadığını söyledi.

Sahil yolu inşaatının kotunun neredeyse denize sıfır olduğunu kaydeden Yavuzyılmaz, şu ifadeleri kullandı:

* Bu şekilde yol yapıldığında dalgalar gelip yolu yutuyor. Suçluyu Karadeniz’in dalgaları olarak ilan edecekler ancak suçlu yanlış yapım tekniğini kullananlar, yanlış projelendirme yapanlar, yanlış malzeme kullananlardır.

* Ve devasa kamu kaynağını yok eden, cebine indiren yandaş müteahhit ve onlarla birlikte kader ortaklığı, sır ortaklığı, menfaat ortaklığı yapan AK Partili yetkililerdir.

* Dalgaları kıracak tedbirlerin alınmaması, malzemelerin kullanılmaması nedeniyle büyük bir kamu kaynağı zararı bu yolda üçüncü kez yaşanıyor.

“BU YOLDA BÜYÜK YOLSUZLUKLAR YAŞANDI”

Vatandaşın vergilerine yazık edildiğini dile getiren Deniz Yavuzyılmaz, yolun yapımında da büyük yolsuzluklar yaşandığını ileri sürdü.

Deniz Yavuzyılmaz, Sayıştay’ın bu yolla ilgili inceleme ve soruşturma yaptığını belirterek şunları söyledi:

* Sayıştay’ın yaptığı incelemeler ve soruşturmalarda bu yolda uygun malzemenin kullanılmadığı, uygun dolgunun yapılmadığı, kamyonların bu yola döktüğü hafriyatın içinde kullanılmaması gereken malzemelerin olduğu tespit edildi.

*Yolda yapılan hatalar ve yolsuzluklar Sayıştay yargısına taşındı. Üçüncü kez bu yol dalgaların karşısında sıfır kotunda hatalı bir şekilde yapılmaya çalışıyor ancak yapılan soruşturmaların sonucunda, bu yolsuzluklara rağmen kovuşturmaya yer yoktur kararı alınıyor.

*Sonuç; yol üçüncü kez yapılıyor, üçüncü kez yanlış malzeme, üçüncü kez yanlış projelendirme, üçüncü kez yanlış yapım tekniği ve devasa yolsuzlukla birlikte yol yine dalgalara teslim edildi.

*Yolla ilgili çalışma yapılıyor ama kısa bir süre sonra dalgalar tekrar gelip dördünce kez bu yolu yutacağı da görülüyor.

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