CHP’li vekillerden Erdoğan’ın metroya vetosuna tepki

CHP Adana Milletvekilleri, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin metro 2. etap projesinin yatırım programına alınmamasına tepki gösterdi. CHP’li belediyelerce yönetilen diğer yerlerde olduğu gibi Adana'da da halkın cezalandırıldığını söylediler.

Mehmet SERBES

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CHP Adana milletvekilleri, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, halk arasında metro olarak bilinen Adana Hafif Raylı Sistem Projesi’nin (AHRSP) 2. etabını onaylamamasına sert tepki gösterdi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut: Adana'nın ihtiyacı olan bu yatırımın programa alınmasını şaşırdık mı? Hayır. Adana Büyükşehir Belediyemizin hazırlama sürecini Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine bürokratlarıyla birlikte yürüttüğü, şifahi onaylarının alındığı projenin onaylanmamasının nedeni tamamen siyasidir. Üvey evlat muamelesi gören Adana, Adanalılar makul bir açıklama bekliyor. Gareziniz, kininiz Adana'ya mı, seçim kazanan Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'a mı? Adana'nın şehir içi trafiğini rahatlatacak, Adanalı hemşerilerimizin hayatını kolaylaştıracak bu projeye onay vermeyerek sadece Büyükşehir Belediyemiz değil, bütün Adana cezalandırılıyor.

KANAYAN YARASINA TUZ BASMAYIN

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin: Neden onaylanmadığını ve ne yapılmaya çalışıldığını bilmiyoruz. Bu, tek başına, bizim, partimizin, belediyemizin meselesi değil, bütün Adana’nın ve Adanalıların meselesidir. Doğmamış çocukları bile borçlandıran, her gün zarar eden bir metroyla karşı karşıyayız. 2. etap olmadan bir işe yaramamayı sürdüren bir yapıya gönlünüz nasıl razı oluyor? Adanalıları cezalandırmaktan vazgeçin. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı’na çağrımızdır; önünüzde hazır imza bekleyen 2’nci etap metro projesini onaylayın, Adanalıların kanayan yarasına tuz basmayın. Unutmayın! Adanalı bunu unutmaz.”

SARIEROĞLU: BORÇLANMA YETKİSİ AŞILDI

Öte yandan AKP Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ise Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kamuoyunu yanılttığını ileri sürdü. Sarıeroğlu, attığı tweet’lerde “Adana Büyükşehir Belediyesinin hesaplanan borç/gelir oranı 1,9 düzeyindedir. Bu oran Büyükşehir Belediyelerinin borçlanabilme sınırı olan 1,5'ten büyüktür. Söz konusu dış finansman/krediye ilişkin proje, borç/gelir oranının 1,5'ten büyük olması ve dış kredi boyutunun getirebileceği finansal yük göz önünde bulundurularak Belediyeler Kanununun 68. Maddesinde yer alan kurallar çerçevesinde 2022 yılı Yatırım Programında yer almamıştır.” dedi.

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