CHP’li Yıldırım Kaya: Enes Kara’nın katilleri cemaat ve tarikatlara yol veren siyasal iktidardır

Enes Kara'nın intiharıyla ilgili CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Gençlerimizin yaşama sevincini soldurdular. Kokuşmuş hayatlarını çocuklarımıza, gençlerimize dayatıyorlar. Enes Kara'nın katilleri cemaat ve tarikatlara yol verenlerdir. Devlet yurdu yapmayarak, geçlerimizi bu sefillerin ellerine teslim edenlerdir!” dedi.

Sozcu.com.tr

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CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, cemaat yurdundaki sıkıntılarını dile getirdiği videosunun ardından intihar eden Enes Kara ile ilgili açıklamada bulundu.

Kaya, şöyle konuştu:

“Yüreklerimizi dağlayan ve bizi yürekten yaralayan bir video mesajıyla intihar etti. Bu intiharın sorumlusu Karaman'da Ensar Vakfı'nın yurtlarında kalan öğrencilere tecavüz edenlere susanlar, bu intiharın sorumlusu Antalya'da bir tarikat öğrenci yurdunda bir öğrencinin kellesi kesildiğinde sessiz kalanlardır. Çocuklarımız katledilirken, tecavüze uğrarken bir tek yurt yapmayan, öğrenciler barınma hakkı istiyorum dediğinde onlara gaz bombalarıyla saldıranlardır. Sizde hiç mi vicdan yok? Bu çocuklarımız nasıl yetişiyor? Hangi emekle yetişiyor? O ananın yüreğine düşen kor ateşin sorumlusu bu siyasal iktidardır. Siz, Enes'in intihara neden uygulamaların tek sorumlususunuz. Eğer çocuklarımızın yurt ihtiyacı karşılanmış olsaydı bu tarikat, cemaat ve vakıf yurtlarına bu çocuklarımız mahkum olmayacaktı.”

Sosyal medya mesajında ise Yıldırım Kaya, “Acımız da öfkemiz de çok büyük! Gençlerimizin yaşama sevincini soldurdular. Kokuşmuş hayatlarını çocuklarımıza, gençlerimize dayatıyorlar. Enes Kara’nın katilleri cemaat ve tarikatlara yol verenlerdir. Devlet yurdu yapmayarak, geçlerimizi bu sefillerin ellerine teslim edenlerdir!” ifadelerini kullandı.

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