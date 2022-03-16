CHP’li yönetici ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ davasından beraat etti

CHP Diyarbakır il başkan yardımcısı Mahmut Aziz Usal, 2018 yılında sosyal medya hesabında paylaşmış olduğu bir karikatürden dolayı 'Cumhurbaşkanına hakaret ettiği' iddiasıyla hakkında açılan davadan beraat etti.

Evren DEMİRDAŞ

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CHP Diyarbakır il başkan yardımcısı Mahmut Aziz Usal, 2018 yılında Instagram hesabından yapmış olduğu karikatür paylaşımından dolayı hakkında yapılan bir şikayet sonrasında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı. Usal, o davadan beraat etti.

KARİKATÜR PAYLAŞIMI SUÇ SAYILMIŞTI

CHP Diyarbakır il başkan yardımcısı Usal, 2018 yılında sosyal medya hesabında “Tarihe geçmiş dünyaca en güçlü üç bıyıklı, milyonları güldürdü, milyonları öldürdü, milyonları götürdü” paylaşımı yapmıştı.

“BU TÜR DAVALAR ÜLKE GÜNDEMİNDE OLMAMALI”

Beraat kararı sonrasında SÖZCÜ’ye konuşan CHP’li Usal, buruk bir sevinç yaşadığını kaydederek, şunları söyledi;

“Daha binlerce insan bu tür davalardan yargılanıyor ve ceza alıyor. Bu tür davaların ülke gündeminde olmaması ve yargılaması devam eden binlerce insanın beraat etmesini, düşünce suçlularının serbest kalmasını ve ifade özgürlüğü önündeki bütün engellerin kaldırılmasını istiyorum. Karar hepimize umut verdi. İnsanların ifade özgürlüğü kapsamında yargılanmadığı özgür ve demokratik yarınlar için alınmış emsal ve güzel bir karar. Desteği için herkese sonsuz teşekkürler.”

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