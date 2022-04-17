CHP’nin afişleri toplatıldı

Geçen yıl CHP'nin Türkiye genelinde astığı "128 Milyar dolar nerede" afişleri toplatılmıştı. Şimdi de CHP'nin kabul edilen çay kanunuyla ilgili afişleri Rize'de toplatıldı. Bunun üzerine CHP Rize İl Başkanlığı afişleri il ve ilçe binalarına asmaya başladı.

İsmail AKDUMAN

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CHP Genel Merkezi talimatıyla geçen yıl, “128 milyar dolar nerede” yazılı pankartlar hazırlanarak ülke genelinde asılmıştı. Ancak bir süre sonra bu afişler asıldıkları yerlerden indirilmişti. Bu olayın benzeri şimdi de Rize’de yaşanıyor.

Rize İl Başkanlığı, çay kanununun TBMM’de kabul edilmemesine tepki olarak hazırladığı “Açıklanan yaş çay alım fiyatının altında alım yapılmasını yasaklayan Çay Kanunu teklifimiz iktidar ve ortakları tarafından ret edilmiştir” yazılı afişleri kent genelinde ve ilçelerde köprü ve billboardlara asmak istedi. Billboardlara afiş asılmasına izin verilmezken, çeşitli yerlere asılan afişlerde polisler tarafından indirildi.

ÇAY KANUNU’NUN ÇIKMASINI ENGELLEMEK ÇAY ÜRETİCİSİNE İHANETTİR

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Milletvekilleri Mehmet Bekaroğlu, Uğur Bayraktutan, Ahmet Kaya ve Necati Tığlı tarafından hazırlanıp meclise sunulan Çay Kanunu teklifinin AKP ve MHP tarafından kabul edilmediğini hatırlatarak, bir çay kanunu hazırlanması için 2 yıldır çağrı yaptıklarını söyledi.

Çay Kanunu teklifinin ret edilmesinin üreticiye ihanet olduğunu belirten Deniz, “Cumhur ittifakı ortakları olan AKP ve MHP'ye soruyoruz. Çay Kanunu’nun hangi maddelerine karşısınız? Hangi maddeleri kabul etmiyorsunuz? Çay Kanun’unun çıkmasını neden engellediniz ve engellemeye de devam ediyorsunuz?” dedi.

AFİŞLER TOPLATILINCA PARTİ BİNALARINA ASILMAYA BAŞLANDI

Çay kanunu teklifinin kabul edilmemesine tepki göstermek amacıyla afiş hazırladıklarını belirten Deniz,

“Açıklanan yaş çay alım fiyatının altında alım yapılmasını yasaklayan Çay Kanunu teklifimiz İktidar ve ortakları tarafından ret edilmiştir’ afişlerimiz Rize merkezde billboardlara astırılmayınca İl merkezi ve tüm ilçelerimizde parti binalarına ve üst geçitlere afişlerimizi astık.

Üst geçitlere astığımız afişlerimiz indirilmeye başlanılmıştır. Çay Kanunun yasalaşması için mücadelemizi sürdüreceğiz ve bu konudaki herkesin davranışını ve duruşunu ortaya koymaya her türlü engellemelere rağmen devam edeceğiz” diye konuştu.