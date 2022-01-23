CHP’nin toplantısında dikkat çeken Sezen Aksu şarkısı

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği toplantıda iktidar tarafından yapılan açıklamalarla hedef alınan sanatçı Sezen Aksu'nun 'Yeni ve Yeni Kalanlar' şarkısının çalması dikkat çekti.

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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği ‘mahalle temsilcileri’ buluşması bugün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen parti içi toplantıya CHP Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenmelerinden Sor. Genel Bşk. Yrd. Oğuz Kaan Salıcı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe başkanları ve mahalle temsilcileri katıldı.

SEZEN AKSU ŞARKISI DİKKAT ÇEKTİ

Toplantıda iktidar tarafından yapılan açıklamalarla hedef alınan sanatçı Sezen Aksu’nun ‘Yeni ve Yeni Kalanlar’ şarkısının çalması dikkat çekti.

Şarkının, “Gelenlere, gidenlere, Gönülden sevenlere, Ümidi yeşertenlere, Bir şiirden süzerek, Ekmeği bölüşerek, Hayatı yüceltenlere…Selam olsun” sözlerini toplantıdan görüntülerle birlikte paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, paylaşımında Sezen Aksu’yu etiketledi.

Toplantıda çalan şarkının tüm sözleri:

Gelenlere, gidenlere

Gönülden sevenlere

Ümidi yeşertenlere

Bir şiirden süzerek

Ekmeği bölüşerek

Hayatı yüceltenlere

Kavganın, barışmanın

Zamanla yarışmanın

Değerini bilenlere

Doğanın, düşüncenin

Hayatın, hakikatin

Önünde diz çökenlere

Selamlar olsun

Şerefine kalksın bütün kadehler

Selamlar olsun

Çok yaşasın, yaşasın, yaşasın

Hep yenilenenler

Elbette denize nazır

Kalbimiz temiz velhasıl

Bir yudum muhabetten

Bir yudum ehlikeyften

Yanında aşk da olsun

İlla ki meşk de olsun

Yıldızlar bir bir sönerken

Yeni gün gelsin, duyulsun

Ahhhhhhh

Sokaktaki Ali’ye

Tablodaki Dali’ye

Deliye de veliye de

Şurdaki iskeleye

Kınalı’ya Heybeli’ye

Bir de yeni sevgiliye

Selamlar olsun

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