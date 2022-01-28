Çığ uyarısı sonrası tipi etkilemeye başladı

Erzurum'da dün yapılan çığ uyarısı sonrası kentin yüksek kesimlerinde şiddetli tipi etkili oluyor.

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından dün yapılan açıklamada bölgenin yüksek kesimleri için çığ uyarısı yapılmıştı. Yetkililer kentin yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Dün Horasan Kadıcelal Mahallesine bağlı Çayanyurdu mezrasında iki kişinin üzerine çığ düşmüş ve kurtarılmayarak hayatlarını kaybetmişlerdi. Yapılan uyarı sonrası ise sabah saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde tipi etkili olmaya devam ediyor. Yüksek kesimlerde görüş mesafesi düşerken tipi nedeniyle kar birikintilerinin yol uyarı levhalarını kapattığı görüldü.

3 GÜNDE 2 ÇIĞ DÜŞTÜ

Erzurum 3 günde 2 kez çığ felaketiyle karşı karşıya kaldı. İspir ilçesinde meydana gelen çığda her hangi bir can kaybı yaşanmazken Horasan ilçesinde su deposunun arızasını tamir etmeye giden 2 kişi dün çığ altında kalarak hayatın kaybetti.

Yurt genelinde 1 haftadır devam eden kar yağışı sonrası Erzurum'da 3 gün arayla iki kez çığ felaketi yaşandı. 24 Ocak tarihinde Erzurum-İspir yolu Gölyurt geçişinde şiddetli kar yağışı sonrası meydana gelen çığ, yolu trafiğe kapattı. O sırada yoldan geçen bir aracın bulunmaması faciayı önlerken ekipler kısa sürede yolu açmak için seferber oldu. Karayollarına bağlı ekipler, uzun uğraşlar sonucu yolu trafiğe açmayı başardı.

Dün ise Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi'ndeki bir mezrada çığ düştü. Mezranın su deposunda oluşan arızayı gidermek üzere yola çıkan Abdullah Aktaş (35) ve Cüneyt Aktaş (27) dağdan kopan kar kütlelerinin altında kaldı. Ekiplerin uzun süreli çalışması sonrası her iki kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. (İHA)

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