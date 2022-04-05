Cinayet gibi kaza kamerada

İstanbul'da gazeteci ve radyocu Rauf Gerz'in can verdiği kaza MOBESE kamerasına yansıdı. Otomobilin sol şeritten bir anda sağdaki sapağa doğru yöneldiği ve şeridinde ilerleyen Gerz'in motosikletine çarptığı görülüyor.

Habip ATAM

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Kaza, dün saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde yaşandı. Yüksel Çalkam otomobili ile otoyoldan çıkış yapacağı sırada, sağ tarafında bulunan Rauf Kemal Gerz (56) idaresindeki motosiklete çarptı.

Kazanın etkisi ile sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarptı. Kazada gazeteci ve radyocu Rauf Kemal Gerz hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Feci kazanın MOBESE kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin sol şeritten bir anda sağdaki sapağa doğru yöneldiği ve şeridinde ilerleyen Gerz’in motosikletine çarptığı görülüyor.

Otomobil sürücüsü Yüksel Çalkam, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Çalkam ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

BARİYER AYAKLARI PLAKALARLA KAPATILMALI

Yaşanan olayda Gerz'in bariyer ayaklarına çarparak öldüğünü belirten birçok motosiklet kullanıcısı, Avrupa'nın birçok ülkesinde motosiklet kullanıcılarının düşünülerek, bariyer ayaklarının metal plakalarla kapatıldığını belirterek neden Türkiye’de de uygulanmadığını sordu. Rauf Gerz'in bir arkadaşı “Bariyer ayaklarında plaka olsa belki ölmeyecek, en fazla 3-5 basit kırıkla kazayı atlatacaktı” dedi.

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