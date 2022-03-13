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Cinnah-2022 tatbikatı tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı 'Cinnah-2022'nin başarı ile tamamlandığını duyurdu.

Yayınlanma: 12:35 - 13 Mart 2022 Güncellenme:
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Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Pakistanlı misafir askerî personelin katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı (Cinnah-2022) başarıyla tamamlandı” ifadeleri kullanıldı. Öte yandan paylaşımda, ayrıca tatbikattan nefes kesen görüntülerin bulunduğu bir video klip de yer aldı.

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