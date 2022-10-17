Çocuğumun madenci olmasını istemiyorum

Amasra’da 41 işçinin kaybedilmesi gözleri maden işçilerinin yaşadığı sorunlara çevirdi. İşverenin daha fazla üretim yapmak için şartları zorladığını ifade eden madenciler, çocuklarının bu işi yapmasını istemiyor.

Veli TOPRAK

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MAK Danışmanlık, 5-12 Eylül 2021'de madenciler ve bölge insanlarının sorunları ve çözüm önerileri üzerine bir araştırma yaptı. Manisa'nın Soma ilçesi örnek seçildi ve 3 bin 990 kişiye sorular yöneltildi.Ankete katılanlar, 7 farklı işverene çalışan işçilerden oluştu. Araştırmaya katılanların yüzde 53'ü işyerinde mobbinge maruz kaldığını, yüzde 72'si ise “İşverenin üretimi artırmak için şartları zorladığını” söyledi. İş güvenliği için ekipmanların eski olduğunu söyleyenler yüzde 26, ekipmanları yetersiz bulanlar yüzde 18, ‘sağlıklı gaz ölçümü yapılıyor' diyenler yüzde 14 olarak ölçüldü. Bu konuda ‘sorun yok' diyenlerin oranı yüzde 32 oldu.

BU İŞİ YAPMASINLAR

Madenciler, yaptıkları işi çocuklarının seçmesini istemediğini ifade etti. “Şu an yaptığınız işi ileride çocuğunuz da yapsın ister misiniz?” sorusuna yüzde 34 ‘hayır, çok zor ve tehlikeli', yüzde 26 ‘çocuğumun okumasını rahat bir işte çalışmasını isterim' diyerek olumsuz yanıt verdi. Katılanların sadece yüzde 19'u çocuğunun aynı işi yapmasını istediğini söyledi.