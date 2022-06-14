Çocuklarını selden kurtaran anne o anları gözyaşı dökerek anlattı

Osmaniye’de dün gece etkili olan sağanak yağışta su basan evlerinden çocuklarını kurtaran anne Yıldız Şeyhanlı korku dolu anları gözyaşları içinde anlattı. Komşularının yardımıyla çocuklarını çıkardığını söyleyen Şeyhanlı, eşyalarının da sular altında kaldığını söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyarıda bulunduğu kentler arasında yer alan Osmaniye'de dün akşam saatlerinden gece saatlerine kadar kuvvetli sağanak yağış etkili oldu.

Sağanakla birlikte kent genelinde birçok ev ve iş yerini su basarken, Mevlana Mahallesi de yağıştan nasibini aldı. Aniden bastıran kuvvetli yağışla birlikte kısa sürede sokak suyla dolarken, sokak üzerinde bulunan bir evinde bahçe duvarları sel sularına dayanamadı.

BAHÇE DUVARI YIKILDI, EV SUYLA DOLDU

Bahçe duvarlarının yıkılmasıyla evin içerisi de kısa sürede tamamen suyla dolarken içerde bulunan 6 çocuk korku dolu anlar yaşadı. Anne Yıldız Şeyhanlı, komşularının da desteğiyle 4 çocuğu ile evlerinde misafir olan akrabasının 2 çocuğunu dışarı çıkarmaya başladı. Komşuların da yardımıyla çocuklar evin arka bahçesindeki bahçe duvarından diğer komşuların evlerine götürüldü.

Korku dolu anları gözyaşları içerisinde anlatan Yıldız Şeyhanlı, “Can havliyle çocukları komşuların yardımıyla evden çıkardık. Hiçbir şeyim kalmadı. Yataklarım, beyaz eşyalarım hepsi sular altında kaldı. Çocuklarımızı zor kurtardık. Komşuların yardımı olmasa belki de içerde ölürdük” diye konuştu. (İHA)