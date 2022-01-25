Çocuklarının yanında uyuşturucu kullanan anne hakkında karar

Konya'da iki çocuğun yanında uyuşturucu kullanan görüntülerin ardından gözaltına alınan anne Sema E. ile üç arkadaşı serbest bırakıldı. Kadının çocukları ise devlet korumasına alındı.

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Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki çocuğun yanında uyuşturucu kullanan kişilerin görüntülerinin sosyal medyaya yansıması üzerine harekete geçti.

Görüntülerin bir yıl önce Selçuklu ilçesindeki bir evde çekildiği belirlendi. Görüntülerdeki kişinin anne Sema E. çocukları E.E. (5) ve S.E. (7) ile arkadaşları Ülkü C., Kasım D., Turan A. ve Harun D. olduğunu tespit edildi.

EVİNDE UYUŞUTURCU BULUNDU

Sema E., Ülkü C., Kasım D. ve Turan A. gözaltına alındı. Turan A.’nın evinde 2 gram metamfetamin ve 2 gram esrar ele geçirildi. Harun D. ise henüz yakalanamadı.

ÇOCUKLAR YUVAYA YERLEŞTİRİLDİ

‘Uyuşturucu madde kullanma’ suçundan işlem yapılan Sema E., Ülkü C. ve Kasım D. serbest bırakıldı. Turan A. ise ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Sema E.’nin iki çocuğu devlet koruması altına alınıp, çocuk yuvasına yerleştirildi.