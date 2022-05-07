Cumhur İttifakı arasında ‘hisse satışı’ tartışması

Elazığ Belediyesi’nin Mayıs ayı ilk oturumunda belediyenin hissedarı olduğu Akçakiraz beldesi sınırlarındaki arsanın ortak hissedarı olan özel bir firmaya satışının yapılması görüşüldü. Belediyenin arazideki hissesinin satışına karşı çıkan MHP Meclis Üyesi Behçet Susmaz, ihale yapılmadan arazinin satışının yapılmasının doğru olmadığını söyledi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ Belediyesi, Mayıs ayı meclis toplantısında Akçakiraz beldesi sınırlarında olan ve 10 yıllığına kiraya verilen taşınmazın satışı cumhur ittifakı arasında tartışmaya neden oldu. Mevcut arsada yapılan şuurlandırmayla birlikte 850 metrelik bir alanın kiracıya verilerek arsada ortak edilmesi sonrasında arsa üzerinde hissedarı olan belediyenin hissesini satma talebi tepki çekti.

MHP'li Meclis Üyesi Behçet Susmaz, arsa üzerinde şuurlandırma yapıldığını ve bir önceki belediye yönetiminin karşı çıkmadığını hatırlatarak kiraya verilen kişinin arsaya yüzde 5 ortak edildiğini kaydetti.

“ŞUURLANDIRMAYLA KİRACI BURAYA ORTAK EDİLMİŞ”

Belediyeye ait olan arsanın 10 yıllığına kiraya verilmesine rağmen şuurlandırmayla kiracının arsada ortak edildiğini belirten İYİ Parti Meclis Üyesi Gültekin Koç, şunları söyledi:

“Burası daha önce kiraya verilmiş içinde kiracı var ve bu kiracıyla 10 yıllık bir sözleşme imzalanmış. İçerisinde bulunan kiracının yapacağı tadilatlarla masrafı olacaktır. Yine bildiğim kadarıyla bu sözleşmede 10 yıl süreyle kiraya verilmiş. 10 yılın sonunda kiracı burada yapılan müştemilatlarla birlikte belediyeye orayı devredecektir. Fakat gelin görün ki orada bir şuurlandırma yapılmış ve bu şuurlandırma neticesinde her ne hikmetse bu arkadaşa 850 metre bir arsa tahakkuk edilmiş yani bize ortak edilmiş.

Şimdi bu arkadaş bizden burayı satın almak istiyor. Biz burayı neden satalım burada bir 8 senesi geçmiş geriye 2 senesi kalmış bu acele niye bırakın 10 senesi dolsun üzerindeki müştemilatlarla birlikte belediyemize geçsin. Ondan sonra biz satar mıyız satmaz mıyız ona sonra karar verelim.

Burada özel bir şey yapılmış gibi geliyor bana şuurlandırmayla getirilip belediyenin 17 dönüm arsasına 850 metre ortak edilmiş. Bundan doğrusunu isterseniz midem bulandı. Benim belediyemin malı üzerinde üç dört tane müştemilat var o müştemilat iki sene sonra belediyeye geçecek bunu hatırlatmış olayım. Belediyenin menfaatleri söz konusuyla 2 yıl dolsun.”

“FİYATLARIMIZI BELİRLERİZ İŞİNE GELİRSE ALIR GELMEZSE ALMAZ”

Arsa üzerinde bir fabrika kurulduğunu ve yatırımcının o arsayı almak istediğini belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise, “Arsalarımızın dışında olan tarla görünümlü daha önceki dönemde yapılmış işlemlerle birlikte burada iş insanı fabrikasını kurmuş, 10 yıllık sözleşmesini yapmış. 10 yıl bittikten sonra ikinci bir satış yada kiralama usulü olmaması taktirde arsayla birlikte üzerindeki yapıyı bırakıp gidecektir diye çok net bir ibare var. Yatırımcı orayı almak istiyor bizde fiyatlarımızı belirleriz, arsamızın fiyatını belirleriz üzerindeki müştemilatın fiyatını belirleriz işine gelirse alır gelmezse almaz. Bu konuda tereddüte kesinlikle yer yok. Çok net bir şekilde hukuk komisyonu da zaten çalışmış bu anlamda biz 800 metrekareyi alıp oradaki iş insanını da mağdur etmenin derdi içerisinde değiliz. Satabiliyorsak gerçek değerinde satarız satamazsak tekrar 10 yılı dolduktan sonra kiralama usulüne bakarız. Olmadığı takdirde de mallarımızı alırız yolumuza bakarız” diyerek İYİ Partili Koç'a cevap verdi.

“ARSANIN SATIŞI İÇİN İHALEYE ÇIKMASI GEREK”

Belediyeye ait olan bir arsanın satışının yapılması için ihaleye çıkması gerektiğini belirten MHP'li Meclis Üyesi Behçet Susmaz ise arsa üzerinde yapılan şuurlandırmada bir önceki belediye yönetiminin sessiz kaldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Burada bir hususu göz ardı etmeyelim. Ben işin geçmişini de biliyorum bu arsa vatandaşa verildiği zamanda karşı çıkmıştık endişelerimiz vardı. Bu endişelerimizde de haklıymışız. Vatandaş, belediyenin arsasını kiralıyor. Diyor ki ‘ben burada tesis yapacağım' belediyede kiraya veriyor. Vatandaş yatırım yapıyor ve çok ciddi masraflar yapıyor. Ama burayı nasıl satın alacak satın alması için belediye bu arsayı ihaleye açacak.

İhale olmadan nasıl alabilirim diyor ve orada bir şuurlandırma yapılıyor şuurlandırmayada daha önce bizim arsanın yanında küçük bir yer satın alıyor. Şuurlandırmayla belediyenin arsasına ortak oluyor. Zaten bu şuurlandırmada yanlış. Şuurlandırma parselinin büyüklüğü 16 bin metrekarelik parsel yapıyor şuurlandırmada bu nasıl bir parsel? Buna belediye neden itiraz etmiyor neden karşı çıkmıyor?

Vatandaş arsaya yüzde 5 ortak oldu. Biz hisseli parsellerimizi sattığımız zaman mecliste hisseli parselin alımı, takası veya satışı konusunda karar alıyor. Siz sadece satışı konusunda karar alırsanız belediyenin eli güçlenmez. Eğer siz gerçek fiyatı bulmaz istiyorsanız alıcıda olacaksınız. Bu vebal işidir.”

HİSSE SATIŞINA MHP KARŞI ÇIKTI

Yapılan görüşmeler sonrasında hisseli olan parselin ve üzerindeki tesislerinin satışına CHP, İYİ Parti ve bazı MHP'li meclis üyeleri red oyu vermesine karşılık AKP'li ve MHP'li bazı üyelerin kabul oyu verdi. Belediyenin arsadaki hissenin ve arsa üzerindeki tesisinin satışı için belediye başkanına ve belediye encümenine yetki verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.