Cumhur İttifakı’ndan ‘Bedri Rahmi Eyüboğlu’ adına veto

İBB’nin tasarrufunda bulunan Ümraniye’deki isimsiz parka; ressam, şair, yazar Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun isminin verilmesi talebi, AKP ve MHP grubunun oyları ile reddedildi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin ocak ayı oturumlarının 13 Ocak günü gerçekleştirilen son birleşiminde; 23 meclis üyesi ve belediye başkanının konuşma yaptığı 15.00 sıralarından başlayan 9 saat süren Kanal İstanbul genel görüşmesinin ardından 00.00 sıralarında gündeme geçildi.

Oturumda Ümraniye Armağanevler Mahallesi Diriliş Caddesi üzerinde yer alan İBB'nin tasarrufunda bulunan isimsiz parkın “Bedri Rahmi Eyüboğlu Parkı” olarak isimlendirmesine ilişkin teklif oya sunuldu.

Resim ve edebiyat dünyasının unutulmaz ismi Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun adının parka verilmesi, çoğunluktaki AKP-MHP grubunun oyları ile uygun bulunmadı ve reddedildi. Ret gereçkesi açıklanmadı.

Ret kararına CHP ve İYİ Parti grubu “hayır” oyu kullandı. Zeytinburnu Marmaray Durağı'nın üstündeki alanın “Marmaray Zübeyde Hanım Parkı” olarak isimlendirilmesi ise kabul edildi.

ADALAR PLANLARI İADE EDİLDİ

İBB tarafından Adalar için hazırlanan kentsel sit koruma amaçlı imar planları, daha önce alınan Cumhurbaşkanlığı kararı ile plan yapma yetkisi İBB'den alınıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devredildiği için müdürlüğüne iade edildi.

Ataşehir'in yıllardır bekleyen İçerenköy, Küçükbakkalköy, Mustafa Kemal, Aşık Veysel, İnönü ve Kayışdağı mahallelerini kapsayan bölge imar planları oybirliği ile kabul edildi.

Oturumda başkan danışmanlarına 2022 yılında ödenecek brüt ücret de 18 bin 735 TL olarak belirlendi.

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