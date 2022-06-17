Cumhurbaşkanı Başdanışmanı’dan Arınç’a sert tepki

Eski TBMM Başkanı ve AKP kurucularından Bülent Arınç'ın partisini eleştirdiği "‘Kral çıplak’ demenin vaktidir” sözleri Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış’ı kızdırdı. Akış, “Artık bıkkınlık geldi. Bu kaçıncı ? Mütevaziliğe sarıp sarmalanmış kibir gösterisi…” sözleriyle Arınç’a tepki gösterdi.

Müslüm EVCİ

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Eski TBMM Başkanı ve AKP kurucularından Bülent Arınç, katıldığı toplantıda AKP'lileri eleştirerek “Majestelerinin gazetecileriyle bazen baş başa gelirler, havanın güzelliğinden suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin zamanıdır, bağırmanın zamanıdır. ‘Kral çıplak’ demenin vaktidir” ifadelerini kullanmıştı.

“ARTIK BIKKINLIK GELDİ”

Arınç'ın gündemi sarsan sözlerine AKP'lilerden tepkiler gelmeye devam ediyor. AKP 24. Dönem Konya Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Arınç'a tepki gösterdi.

Akış paylaşımında, “Bir şey demeyeyim diyorum da insan duramıyor. Daha dün Ak Parti'nin Kızılcahamam kampı oldu. Söz konusu kişi kurucu sıfatıyla oradaydı. Arkadaş madem öyle, orada “kral çıplak” deseydin ya. Artık bıkkınlık geldi. Bu kaçıncı ? Mütevaziliğe sarıp sarmalanmış kibir gösterisi…” ifadelerine yer verdi.

“HERKESİ KÖR ALEMİ SERSEM SANMAYA GEREK YOK”

Akış bir başka paylaşımında ise, “Bir de şöyle bir huy türedi: Bazı kimseler var. Güncel meselelerde açıklamalarıyla sözüm ona vicdanı temsil eden akil adam rollerine bürünüyorlar. Bunu kendi pozisyonlarını güçlendirmek için yaptıkları o kadar belli oluyor ki. Herkesi kör, alemi sersem sanmaya gerek yok” ifadelerini kullandı.

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