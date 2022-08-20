Cumhurbaşkanı Erdoğan cami açılışı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da Saruhan Bey Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaretinin ardından Saruhan Bey Camisi’ne geçti.

Burada akşam namazını kılan Erdoğan, namazın ardından Kur’an-ı Kerim okudu.

Manisa’nın Fatih’i olarak nitelendirdiği Saruhan Bey’in isminin camiye verildiğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

* “Saruhan Bey yakışır değil mi? Camimizin adını da Saruhan Bey Camii olarak koyalım. Hayırlı olsun. Rabb’im onların mekanlarını cennet eylesin, bizleri onlarla haşreylesin.

* Belediye başkanımız Mehmet kardeşime, onunla beraber burada emeği olan mimarından, mühendisinden, işçisinden, tüm hayırseverlerden Allah razı olsun. Rabb’im daha nice eserleri inşa ve ihya etmeyi bizlere nasip eylesin.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve beraberindekilerle kurdele keserek caminin açılışını yaptı. AA

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