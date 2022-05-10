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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizi mevcut anayasadan kurtaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizi mevcut anayasadan kurtarma isteğimiz bakidir" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizi mevcut anayasadan kurtaracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu’nda İdari Yargı Günü ve Danıştay’ın 154. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

*Cumhuriyet tarihi maalesef darbeciler ve vesayet güçleri gibi pek çok kötü örnekle doludur.

* Bu ülkede hiçbir savcının, hakimin, yargı mensubunun hukuk dışında hiçbir süzgeçle değerlendirmesini, karşıma gelmesini istemem. Hukuk devleti ilkesi demokrasinin olmazsa olmaz şartıdır.

*FETÖ ihanet çetesinin dehşet verici yapısına hepimiz şahit olduk. Ülkesine, milletine, adalete bağlı yargı mensupları Türkiye’nin FETÖ illetinden kurtulmasına öncülük ettiler.

*Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesiyle de böyle tehditlerle karşılaşmayacağımızı ümit ediyorum.

*Tamamen demokratik yaklaşımla yeni bir anayasa için TBMM bünyesinde defalarca teşebbüste bulunduk.

*Geçtiğimiz yıl yeni bir anayasa için harekete geçtik. Maalesef bu teşebbüslerimiz muhalefetin uzlaşmaz tavrıyla akamete uğradı.

*Milletimizi mevcut anayasadan kurtarma irademiz bakidir. İmkan bulduğumuzda ülkemizi sivil ve kapsayıcı bir anayasaya mutlaka kavuşturacağız.

*Anayasanın ve kanunların değişmesi ne ülkemize mahsustur ne de olumsuz karşılanacak bir durumdur. İhtiyaç duyulan her konuda bu değişikliklerin yapılması normaldir.

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