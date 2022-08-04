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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine, yarın Soçi'ye günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’ya gidiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin’in daveti üzerine, 5 Ağustos 2022 tarihinde Soçi’ye günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Rus mevkidaşıyla yapacakları görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır” denildi. (DHA)

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