‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ten yargılanan 14 yaşındaki çocuk için karar verildi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan dava açılan 14 yaşındaki T.A. hakkında beraat kararı verildi. SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil'in 'Bu dava tarihe geçecek' başlığıyla köşesinden duyurduğu olayla ilgili Cumhurbaşkanı avukatları mahkemeye dilekçe vererek şikayetten vaz geçmişti.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul'da, 2021 yılında henüz 14 yaşındaki T.A. isimli çocuk hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan soruşturma başlatıldı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DELİL GÖSTERİLDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, suça sürüklenen çocuğun 2021 yılında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a alenen hakaret ettiğine ilişkin delil bulunduğu belirtildi.

ADALET BAKANLIĞI İZİN VERDİ, DAVA AÇILDI

İddianamede, Adalet Bakanlığı tarafından suça sürüklenen çocuk hakkında kovuşturma izni verildiği hatırlatıldı ve çocuğun “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan cezalandırılması talep edildi. Bunun üzerine T.A. hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 11 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ÖZDİL KÖŞESİNDE YAZDI

Davayı öğrenen SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, ‘Bu dava tarihe geçecek’ başlığıyla yazdığı köşe yazısında 14 yaşındaki çocuk hakkında hapis istendiğini duyurdu. Özdil’in yazısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları aracılığıyla mahkemeye dilekçe sunarak şikayetlerinden vazgeçtiklerini bildirdi.

ERDOĞAN ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

T.A.'nın “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava bugün görüldü. Anadolu Çocuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya T.A.'nın avukatı katıldı. Mahkeme hakimi, müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatının çocuk hakkında şikayetçi olmadıklarına ilişkin mahkemeye dilekçe sunduğunu belirtti.

BERAAT ETTİ

T.A.'nın avukatı, beraat kararı verilmesini talep etti. Mahkeme, çocuğa yüklenen “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunun unsurlarının oluşmadığını belirterek, beraat kararı verdi.

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