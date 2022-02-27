Cumhurbaşkanlığı’ndan Montrö açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatına ilişkin "Boğazlar rejiminin, bölgede devam eden savaş haline göre, nasıl uygulanacağı açık ve nettir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri harekatına ilişkin açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*Bağımsız ve egemen bir ülke olan Ukrayna’nın topraklarını hedef alan işgal girişimi uluslararası hukukun net ihlalidir; asla kabul edilemez.

*Cumhurbaşkanımız liderliğinde, Türkiye olarak bu haksız ve hukuksuz savaşın bir an önce sonlandırılmasına yönelik girişimlerimiz çok yönlü olarak devam etmektedir.

*İki taraf arasında yapılacak olan müzakereler son derece kritiktir; bu çerçevede Türkiye olarak her türlü yapıcı katkıyı vermekteyiz.

“AÇIK VE NETTİR”

*Kadın ve çocuklar başta olmak üzere, masum insanların maruz bırakıldığı trajedinin önüne geçmek maksadıyla Türkiye’nin insani yardımları tüm hızıyla devam etmektedir.

Boğazlar rejiminin, bölgede devam eden savaş haline göre, nasıl uygulanacağı açık ve nettir. (DHA)

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