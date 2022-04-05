“Daha fazla yunus ve fok ölmeden balıkçı tekneleri silahsızlandırılsın”

Muğla'da öldürülen Akdeniz Foku'nun ardından Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TUDAV) tarafından başlatılan, “Daha fazla yunus ve fok ölmeden balıkçı tekneleri silahsızlandırılsın” kampanyasına büyük ilgi.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Milas ilçesi Ören Mahallesi'nde ateşli silahla vurularak öldürülen nesli tehlike altındaki bir Akdeniz Foku'nun ardından Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TUDAV) tarafından “Daha fazla yunus ve fok ölmeden balıkçı tekneleri silahsızlandırılsın” imza kampanyası başlatıldı. 2 bin 500 imza istenen kampanyaya ilgi büyük oldu ve imza sayısı kısa sürede tamamlandı.

BALIKÇI TEKNELERİNDE KARA AVCILIĞI SİLAHLARI YASAKLANSIN! #SİLAHSIZBALIKÇILIK

18 Mart'ta, nesli tehlike altındaki bir Akdeniz fokunun öldürülmesiyle Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TUDAV) tarafından imza kampanyası başlatıldı.

Kampanyada TUDAV her yıl çok sayıda deniz memelisinin ateşli silahlarla öldürüldüğünü açıklayıp “Daha fazla yunus ve fok ölmeden balıkçı tekneleri silahsızlandırılsın” denildi. Açıklama şöyle:

“Av tüfeğiyle veya ateşli silahla vurularak öldürüldüler ve failleri halen yakalanmadı.

* 18 Mart 2022 tarihinde Ören Türkevleri, Muğla'da Akdeniz foku.

* 4 Haziran 2017 tarihinde İstanbul Boğazı'nda Afalina türü yunus.

* 26 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul Boğazı'nda Afalina türü yunus.

* 26 Aralık 2014 tarihinde Gökçeada'da Tırtak türü yunus.

* 30 Nisan 2013 tarihinde Antalya'da Akdeniz foku.

Bunlar sadece bildiklerimiz. Kim bilir daha kaç adet koruma altında ve nesli tehlikedeki deniz memelisi vahşice katledildi ve katlediliyor.”

YASALAR AÇIK



* 1380 sayılı Su ürünleri Avcılığı Kanunu ve Su Ürünleri Tebliği gereğince, tüm yunus ve balinaların (cetacea) avlanması ve öldürülmesi yasaktır. Tüm cetacea türleri, 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ'nin (Tebliğ No: 2016/35) 16. maddesinde “Avlanması Yasak Türler” arasındadır.

* 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu nesli tükenen hayvanların da korunmasını hedefleyip koruma şartlarına uymayanlara para cezasına çarptırılmasını öngörmektedir.

* Deniz memelileri, aynı zamanda Türkiye'nin de imza atarak taraf olduğu Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi) ve Akdeniz'in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Korunması Sözleşmesi (Barselona Sözleşmesi) gibi birçok uluslararası anlaşmanın da kesin koruması altındadır.

DENİZ MEMELİLERİNİN KASTİ ÖLDÜRÜLMESİNE İZİN VERİLEMEZ



Açıklamanın devamında ise “Türkiye'nin farklı bölgelerinden aldığımız ihbarlara göre, bazı balıkçılar gerek kıyıdan, gerekse tekneden hedef gözeterek yunusları korkutmaya ve/veya vurmaya çalışmaktadır.

Her ne gerekçeyle olursa olsun, birçok nedenden dolayı yaşam savaşı veren deniz memelilerinin kasti öldürülmeleri kabul edilemez. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan tüm balıkçı teknelerinde her türlü yivli/yivsiz, ruhsatlı/ruhsatsız av tüfeği, havalı tüfek/tabanca ve mühimmatının bulundurulmasını yasaklamasını ve amatör/ticari amaçlı su ürünleri avcılığı tebliğlerine ivedi olarak bu maddeyi eklemesini talep ediyoruz. Daha fazla yunus ve fok ölmeden hemen şimdi balıkçı tekneleri silahsızlandırılsın” ifadelerine yer verildi.

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