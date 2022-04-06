David Keynes davasında dikkat çeken iddia: Bylock’un kendi üretimi olduğunu düşünmüyorum

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi tutuksuz sanık David Keynes'in 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada tanık dinlendi. Dinlenen tanık Mehmet Candan, "Bylock'un kendi üretimi olduğunu düşünmüyorum" dedi.

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FETÖ silahlı terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock’un lisans sahibi David Keynes’in ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılamasına devam edildi. İstanbul 29.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık David Keynes, Korona virüs gerekçesiyle katılmazken, Keynes'ın avukatı salonda hazır bulundu.

CEMAAT BUNA KALACAK YER VERMEDİ

Duruşmada SEGBİS aracılığıyla tanık olarak dinlenen Mehmet Candan, şu iddialarda bulundu:

– Üniversiteyi kazanınca Ankara’da sanıkla aynı cemaat bölgesinde kaldık, hiç aynı cemaat evinde kalmadık ama yaptıklarımızı ettiklerimizi birbirimize anlatırdık. Sanık askeri okullara hazırlananlara matematik çalıştırmakla mesuldu. Daha sonra kendisinin eşcinsel olduğuna dair dedikodu çıktı. Kendisi süslenmeyi seven bir insandı. Cemaatte çok dedikodu yapılır. Bu dedikodular cemaatte duyuldu, okuldan atılınca bu dedikodular yüzünden cemaat buna Ankara’da kalacak yer vermedi.

GREENCARD ÇIKMASI TESADÜF

– Sanık daha sonra “Ben bu kadar hizmet ettim, bu kadar şey yaptım bana nasıl yer vermezler, İstanbul’a gidip bütün bildiklerimi anlatacağım” dedi. Amerika’ya gitsin diye bu fikri ben verdim. Gitmesi de yine cemaat eliyle oldu. Bir süre sonra cemaat de ikna oldu, “Bunu göndermemiz lazım başımıza bela olur” dediler. Amerika’ya biletini falan her şeyini cemaat karşıladı.

– Greencard’ın çıkması ise tamamen bir tesadüftü, cemaatin elinde olan bir şey değildi. Cemaatin öyle bir gücü yoktur diye düşünüyorum. Bylock’la olan ilgisini ben de gazetelerde, medyada ne yazıyorsa o kadar biliyorum. Tahminimce kandırılmıştır çünkü bu şahıs kendini yönetemeyen başkalarının vesayeti altında yaşayan bir şahıstır. Bylock’un kendi üretimi olduğunu düşünmüyorum, kesinlikle kullanılmıştır.

Sanık David Keynes hakkındaki yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyanın mütalaa için hazırlanmak üzere Cumhuriyet Savcısı'na gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi. (DHA)