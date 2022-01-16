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Davutoğlu: 84 milyonun aklıyla ve sağlığıyla dalga mı geçiyorsunuz?

İçişleri Bakanlığı'nın kaldırdığı ancak Sağlık Bakanlığı'nın yeniden uygulamaya aldığı PCR testi zorunluluğu kararıyla ilgili Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "Hesapsız, plansız iş yapıyorlar, ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. 84 milyonun aklıyla ve sağlığıyla dalga mı geçiyorsunuz?” tepkisini gösterdi.

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Davutoğlu: 84 milyonun aklıyla ve sağlığıyla dalga mı geçiyorsunuz?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle kaldırılan ancak Sağlık Bakanlığı kararıyla yeniden uygulamaya koyulan PCR testi zorunluluğu kararına tepki gösterdi.

“Ali yazar, Veli bozar” eleştirisinde bulunan Davutoğlu, “PCR testi zorunluluğunu dün yayınladıkları genelgeyle kaldırdılar, bugün uçak seyahatleri için yeniden getirdiler. Hesapsız, plansız iş yapıyorlar, ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. 84 milyonun aklıyla ve sağlığıyla dalga mı geçiyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

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