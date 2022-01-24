Davutoğlu: İki koyun güdemeyecek olanları…

Yaşanan enerji kriziyle ilgili iktidara sert eleştiriler yönelten Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "İki koyun güdemeyecek olanları ülkenin en önemli bakanlıklarına atarsanız, üretimi de yatırımı da böyle durdurmak zorunda kalırsınız" dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sanayide yaşanan enerji kriziyle ilgili iktidara sert eleştiriler yöneltti.

“MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR”

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Davutoğlu, “Güya TL'nin değeri düşecek, ihracat ve üretim artacaktı; doğalgaz yok diyerek üretimi durdurdular. Enerji arzı bir milli güvenlik meselesidir” dedi.

Davutoğlu, “İki koyun güdemeyecek olanları ülkenin en önemli bakanlıklarına atarsanız, üretimi de yatırımı da böyle durdurmak zorunda kalırsınız” eleştirisinde bulundu.

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