Davutoğlu, Muhsin Yazıcıoğlu’nu mezarı başında andı
Vefatının 13. yılında Muhsin Yazıcıoğlu'nu mezarı başında anan Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "Türk siyasetine ilkelerini miras bırakan, Anadolu'nun yiğit evladı, dava adamı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefat yıl dönümünde mezarı başında, sevenleri ve ailesiyle birlikte andık. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" mesajında bulundu.
Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 13. yılında anılıyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da bugün Yazıcıoğlu’nun Ankara’daki mezarına ziyarette bulundu.
Ziyaretinin ardından sosyal medya paylaşımında bulunan Davutoğlu, “Türk siyasetine ilkelerini miras bırakan, Anadolu’nun yiğit evladı, dava adamı Muhsin Yazıcıoğlu’nu vefat yıl dönümünde mezarı başında, sevenleri ve ailesiyle birlikte andık. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” dedi.