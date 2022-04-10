Davutoğlu’na iftar engeli! Sert tepki gösterdi
Belediye engeli nedeniyle Üsküdar'daki iftar yemeğine katılamayan Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "Üsküdar kimseye ait değildir!" çıkışında bulundu.
Marmara Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği (MÜMDER), 6 Nisan tarihinde Üsküdar Belediyesi’ne ait Boğaziçi Yaşam Merkezi’nde 26. Geleneksel İftar Programı düzenlemişti.
İftara katılması beklenen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dernek yönetimi tarafından engellenmişti. Davutoğlu’na engelin, AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin dernek yöneticilerini tehdidi nedeniyle olduğu öne sürülmüştü.
İftar yemeğine katılamamasından sonra Davutoğlu, Gelecek Partili gençler ile Üsküdar Kısıklı'da buluştu.
“ÜSKÜDAR KİMSEYE AİT DEĞİLDİR”
Gelecek Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığınca düzenlenen sahur programında konuşan Davutoğlu, “Üsküdar kimseye ait değildir! Demek ki neymiş Üsküdar gençlerinmiş” dedi.
Gelecek Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Gençler Kısıklı'da gür bir seda ile haykırdı; Üsküdar gençlerindir!” ifadelerine yer verildi.