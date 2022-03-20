Davutoğlu’ndan Erdoğan ve Soylu’ya: Bu üslupla siz gideceksiniz

Polislerin atamalarında yeni düzenlemeleri içeren yönetmeliğe tepki gösteren Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "Kendiniz her türlü çıkarı siyaset üzerinden elde edeceksiniz, sonra fakir aile çocuklarının, zor şartlarda yetişmiş emniyet görevlilerinin her birine dönüp ‘istemeyen gitsin’ diyeceksiniz. Sayın Erdoğan ve Sayın Soylu, bu üslupla siz gideceksiniz" ifadelerini kullandı.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan ve polislerin atamalarında yeni düzenlemeleri içeren yönetmeliğe tepki gösterdi.

“İKTİDAR MESLEK GRUPLARINI HEDEF ALIYOR”

Davutoğlu, “İktidar tek tek meslek gruplarını hedef alarak onların hayatlarını zorlaştıracak adımlar atıyor. Sayın Erdoğan'ın hekimlere dönük tavrı aşikar. Şimdi de emniyet görevlilerimize yönelik açık ve net bir tavır sergileniyor” dedi.

ERDOĞAN VE SOYLU’YA SESLENDİ

Yeni yönetmelikle artık emniyet görevlilerinin 2 yerine 5 atama yapacağını vurgulayan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya “Emniyet görevlilerimizden ne istiyorsunuz? Emniyet görevlilerimizin maaşları her gün erirken, onurlu bir hayat sürmelerinin önündeki şartlar her gün zorlaşırken yapıyorsunuz. Neden?” diye sordu.

“SİYASET ÇIKAR MESELESİ DEĞİLDİR”

Bakan Soylu'ya seslenen Davutoğlu, “Güvenlik birimleri maaş meselesi değildir ama siyaset de çıkar meselesi değildir. Yakınlarına çıkar temin etmek üzere siyaset yapanların, hele hele sizin mafyadan 10 bin dolar alan milletvekilinin adını açıklamadığınız bir günde, emniyet görevlilerine bunları söylemeye ne hakkınız var?” diye konuştu.

“HAZİNEYE MALİYETİ 8 MİLYAR TL”

Yönetmeliğin Hazineye maliyeti de olduğunu belirten Davutoğlu, “Bu yönetmelikle Hazineye 8 milyar TL ekstra yük biniyor. Ayrıca 400 bin emniyet görevlisi her bir atamada 15 gün izin kullandığı için toplamda 32 bin 768 emniyet görevlisi bir yıllık maaşı düzeyinde iş kaybı yaşıyor. Ne gerek var buna? Çıkın izah edin!” ifadelerini kullandı.

“GİDECEKSİNİZ”

Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Kendiniz her türlü çıkarı siyaset üzerinden elde edeceksiniz, sonra fakir aile çocuklarının, zor şartlarda yetişmiş emniyet görevlilerinin her birine dönüp ‘istemeyen gitsin' diyeceksiniz.

* Sayın Erdoğan ve Sayın Soylu, bu üslupla siz gideceksiniz. Kendi memurunun hakkını hukukunu gözetemeyen milletin hakkını hukukunu gözetemez.

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