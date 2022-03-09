Davutoğlu’ndan Erdoğan’a: Teşhisi koydum, niteliğe düşmansınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hekimlere yönelik “Varsın gidiyorlarsa gitsinler" sözlerine tepki gösteren Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "Ben artık teşhisi koydum. Siz niteliğe düşmansınız. Siz nitelikli her şeye karşısınız. Hekimliği anlamamışsınız, anlayamazsınız. Sayın cumhurbaşkanı şifa binalarda değil, dev yürekli hekimlerin ellerindedir. Bu yaptıklarınızla halkın sağlığını tehlikeye atıyorsunuz" dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hekimlere yönelik “Varsın gidiyorlarsa gitsinler” şeklindeki sözlerine videolu olarak yanıt verdi.

“HALKIMIZIN HAYATINI ZORLAŞTIRIYORSUNUZ”

Erdoğan'a seslendiği konuşmasında Davutoğlu, “Sayın Erdoğan, hekimleri hedef alan konuşmanızı dinledikten sonra bu kez size doğrudan hitap etmeye karar verdim. Çok hatalar yaptınız, yapıyorsunuz. Eğitimde, yargıda, dış politikada, ekonomide, teknolojide hemen hemen hayatın her alanında hatalar yapıyorsunuz ve halkımızın hayatını zorlaştırıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“İYİ EĞİTİLMİŞ İNSANLARI BİÇMEK İÇİN FIRSAT KOLLUYORSUNUZ”

Peş peşe sorular yönelten Davutoğlu, “Sayın Erdoğan, siz niteliğe niye düşmansınız? Niye nitelikli, iyi eğitilmiş insanları biçmek için fırsat kolluyorsunuz? Niye insan onurunu ayaklar altına alacak bir tavır sergiliyorsunuz?” diye sordu.

“SAĞLIKTA ŞİDDETİ DE TAHRİK EDİYORSUNUZ”

Davutoğlu, şöyle devam etti;

*180 bin 900 hekimimiz, sizin sözlerinizden yürekleri incindi. Memnun musunuz? 189 bin 900 hekimimize döndünüz ve dediniz ki, ‘Sizler maddi imkanlar ve para için çalışıyorsunuz ve beğenmiyorsanız çekin gidin.'

*Hekim ifadesi hikmet ifadesiyle aynı köktendir. Hekimlerimiz hikmet ile şifa dağıtan saygı değer insanlardır. Onları hedef göstererek, halkın sağlığıyla da oynuyorsunuz. Sağlıkta şiddeti de tahrik ediyorsunuz.

“TEŞHİSİ KOYDUM, SİZ NİTELİĞE DÜŞMANSINIZ”

*Hekimlerimiz bugün sizin iddia ettiğiniz gibi 25 bin lira alıyor değiller. Bunu alan hekimlerin yüzde 1'i bile değil. Ama uzman hekimlerin dahi 8 bin lira civarında maaş aldığını biliyoruz.

*Ben artık teşhisi koydum. Siz niteliğe düşmansınız. Siz nitelikli her şeye karşısınız. Hekimliği anlamamışsınız, anlayamazsınız. Sayın cumhurbaşkanı şifa binalarda değil, dev yürekli hekimlerin ellerindedir.

*Bu yaptıklarınızla halkın sağlığını tehlikeye atıyorsunuz. Halkın sağlığı nitelikli hekimlerle, bir hekim ordusuyla korunabilir.

“BÜYÜK BİR BASİRETSİZLİK”

*Son 6 yıl içinde 4 bin 120 hekimin yurt dışına gittiğini biliyor musunuz? 8 bin hekimin de sırada beklediğini biliyor musunuz?

*Buna rağmen hekimlerimize rağmen bu tutumu sergiliyorsanız, büyük bir basiretsizlik yapıyorsunuz.

*Sayın Erdoğan, şu anda hekimlerimizin en büyük meselesi sağlıkta şiddet. Siz bu sözlerle, hekimleri hedef tahtasına koyarak, sıradan hasta yakınlarına, ola ki yakınlarını kaybettiklerinde suçlu olarak hekimleri görmelerine sebebiyet verecek bir söylem kullanıyorsunuz.

*20 bin 716 saldırı oldu son 6 yılda, sizin yönetiminizde hekimlerimize dönük. Saatte 1 hekim saldırıya uğruyor. Sizin bu söylemlerinizden cesaret bulacak olan bazı kendini bilmezler, hekimlerimize yönelik saldırılarını arttırırsa bunun sorumlusu kim olacak?

HEKİMLERE SESLENDİ: SİZİN KIYMETİNİZİ BİLMEYENLER İKTİDARDAN GİDECEK

Hekimlere de seslenen Davutoğlu, “Siz her türlü saygıyı hak ediyorsunuz. Kimsenin ne dediğine bakmayın. Size çağrım şudur; bütün birikiminizle, tecrübenizle, inancınızla, bu ülkeye bağlılığınız ve vatan perverliğiniz ile siz burada kalacaksınız. Size saygısızlık, nezaketsizlik yapanlar, sizin kıymetinizi, hikmetinizi anlamayanlar ise iktidardan gidecekler” diye konuştu.

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