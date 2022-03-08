Davutoğlu’ndan Erdoğan’ın o sözlerine sert tepki: Allah’tan korkun!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 6 muhalefet partisinin açıkladığı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' taslağına ilişkin ‘15 Temmuz'la, ekonomik tuzaklarla başaramadıklarını 28 Şubat ittifakı projesiyle elde edemezler, edemeyecekler” sözlerine çok sert tepki gösterdi.

Müslüm EVCİ

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen partisinin Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında 6 muhalefet partisinin açıkladığı ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ taslağına ilişkin, “Gezi protestoları, 17- 25 Aralık olayları ile ‘terör eylemlerine’ atıfta bulunmuş, “Gezi olaylarıyla, 17- 25 Aralık emniyet, yargı darbe girişimiyle, çukur eylemleriyle, sınırlarımıza yığılan terör örgütleriyle, 15 Temmuz’la, ekonomik tuzaklarla başaramadıklarını 28 Şubat ittifakı projesiyle elde edemezler, edemeyecekler” ifadelerini kullanmıştı.

“ALLAH'TAN KORKMASI LAZIM”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu eski yol arkadaşı Erdoğan'ın açıklamalarına Konya'da Kanal42 Televizyonu’nda katıldığı programda çok sert tepki gösterdi.

“Allah'tan korkun ya!” diyen Davutoğlu, “Benim odamın dinlendiği tapeler çıktı. Aynı miting meydanlarında 17-25 Aralık'ın hesabını sormak için çıkan Bahçeli, saatin 17:25'e ayarladı. Sayın Erdoğan geriye Gezi olaylarını koyuyor. Peki, Erdoğan'la Gezi olaylarında sabah akşam birlikte olan kimdi? Bizdik. Peki, o sırada Perinçek ve Bahçeli neredeydi? Yanında danışmanları olan çoğu Sorosçu o pelikan çetesi neredeydi? Fethullah Gülen'in gazetelerinde yazı yazıyorlardı. Allah'tan korkması lazım” dedi.

“O DÖNEMİN BAŞBAKANI SABAHA KADAR TÜNELDE KALDI”

15 Temmuz darbe girişimi döneminde AKP İl Başkanı olan Selim Temurci'nin Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşamadığını söyleyen Davutoğlu, “15 Temmuz'un devamıymış diyor. 15 Temmuz'da İstanbul'da halkı ayağa kaldıran kimdi? Selim Temurci'ydi değil mi? Selim Temurci yaşıyor, telefon kayıtları da vardır. Başbakan Binali Yıldırım o gece Selim Temurci'nin telefonlarına çıkmadı. Selim Temurci Cumhurbaşkanı ile temas kuramadı. 15 Temmuz'da FETÖ darbesi gerçekleşmiş olsa belki hepimiz Selim Temurci ile birlikte infaz edilecektik. Selim Temurci benimle birlikte AKP'den ihraç edildi. Ben o gece başbakan değildim. Başbakan olsaydım o gece Ankara'dan dışarı çıkmazdım. O günün başbakanı sabaha kadar tünelde kaldı” şeklinde konuştu.

“BUNUN ANLAŞILIR TARAFI YOK, BAŞKASINA KONUŞSUNLAR”

Erdoğan'ın 6 siyasi parti liderinin bir araya gelmesine ilişkin “28 Şubat ittifakı” yorumunu da sert tepki gösteren Davutoğlu şunları söyledi:

*Şimdi Erdoğan çıkıp '28 Şubat İttifakı' diyor. Yine Allah'tan korkması lazım, Ben devlette fitne çıkmasın diye Erbakan hocamızı örnek aldım ve başbakanlığı bıraktım.

*Çünkü o direndi, savundu ama devleti krize sokmadı. Hocamız o direnci gösterirken biz Erdoğan, Gül ve Sayın Murat Mercan'la birlikte bizim Bilim-Sanat Vakfı’nda toplandık. Ne yapacağız diye konuştuk. O bilim-sanat vakfına kayyum atadı.

*Onun açtığı üniversiteyi kapattı. Perinçek şu an Çinci, Maocu doktrinleri öğretmek için Türkiye'de üniversite açıyor.

*28 Şubat'ı, başörtüsü yasağını savunan, Kuran'ın asli şekilde okunmasına karşı çıkan Perinçek üniversite açıyor.

*Kendisiyle 28 Şubat'ta konuştuğumuz Bilim-Sanat Vakfı’na kayyum atıyor, kendisinin açılışına katıldığı Şehir Üniversitesi'ni kapatıyor. Ondan sonra da 28 Şubat'tan bahsediyor. Dinden maneviyattan bahsediyor. Bunun anlaşılır tarafı yok, başkasına konuşsunlar.

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